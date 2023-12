Les sociétés d’État : ce qu’elles ont récolté en 2023

*Les données proviennent de l’année financière 2022-2023 des sociétés d’État. À noter qu’au moment où ces lignes ont été écrites, deux trimestres ont été clos pour l’exercice financier 2023-2024 et n’ont pas été comptabilisés dans l’article.

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Qu’ont bu les Québécois?

Bon an mal an, les Québécois restent d’indéfectibles amateurs de vin, malgré une très légère baisse vinicole au profit des prêts-à-boire et des spiritueux. La France, l’Italie et l’Espagne règnent parmi les importations préférées, au détriment des États-Unis en raison de plusieurs événements climatiques difficiles pour l’offre des vignobles.

Avec la vente de 228,2 millions de litres, qui représente une hausse de 2 millions de litres (+0,9 %), la SAQ a engrangé 193,4 millions $ de profit supplémentaire.

Les produits québécois, estampillés «Origine Québec», «Préparé au Québec» ou «Embouteillé au Québec» ont enregistré une croissance en litre de 8,7 %, notamment grâce à la popularité des prêts-à-boire.

Événements marquants

Hausses de prix

Deux fois l’an, la SAQ ajuste ses prix.

En juin, une bonne nouvelle attendait les consommateurs : une baisse des frais de transport permettait de limiter la hausse des prix à 1,1 %, soit une augmentation de 0,87 $ en moyenne par bouteille. Les réductions se chiffraient à environ 0,53 $.

En novembre, la dernière hausse de l’année a été fixée à 0,7 %. Même si qualifiée «plus faible» que prévue, cette dernière a gonflé le coût de 1877 produits d’environ 0,32 $ ainsi que réduit l’étiquette de 0,46 $.

Une trentaine de nouveaux produits se sont également ajoutés à l’offre «petits prix» à moins de 12 $.

Changement à la présidence

Catherine Dagenais, après 23 ans au service de la SAQ, dont cinq ans à la présidence, a quitté ses fonctions en juin dernier. Ce qui a entraîné un jeu de chaise musicale, puisque Jacques Farcy, alors président de la SQDC, lui a succédé.

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS

Qu’ont fumé les Québécois?

Alors que les étagères de la SQDC se garnissent de plus en plus de produits diversifiés, les fleurs séchées raflent la vaste majorité des ventes.

Et malgré une baisse de celles des comestibles lors du dernier exercice financier, la société a introduit depuis quelques produits nichés, comme du jerky de bœuf, des ramens au poulet, des craquelins épicés et des arachides enrobées.

*La vente d’accessoires représente un peu plus de 0,50% en 2022 et 2022 des ventes de la SQDC par sous-catégories.

Événements marquants

Les cinq ans de la légalisation

Le 17 octobre 2018, le cannabis était légalisé. Au Québec, 12 succursales SQDC ont ouvert leurs portes; 98 existent maintenant partout dans la province.

Présidence

Jacques Farcy, à la tête de la SQDC depuis deux ans, a pris le chemin de la SAQ en juin dernier. Robert Dalcourt, d’abord directeur en 2018, puis vice-président au département des Finances à la société, a repris le flambeau par intérim.

LOTO-QUÉBEC

Qu’ont gagné les Québécois?

Le Québec a dépensé près d’un million de dollars en loteries. Les établissements de jeux suivent de près avec un peu plus de 922 000 $ en revenus pour Loto-Québec. Les gagnants restent toutefois les casinos et salons de jeux, ayant engrangé une rentrée d’argent de 1,1 million.

Événements marquants

Année record

Les chiffres de l’exercice financier font de 2022-2023 la meilleure performance de Loto-Québec depuis l’entrée en vigueur de la loi antitabac, en 2006, qui avait alors grandement affecté l’achalandage dans les établissements de jeux.

Gros lot historique

La société a versé le plus gros lot de l’histoire : 70 millions $ à un gagnant du Loto-Max.

Un lot record a aussi été remporté au Casino de Montréal avec un tirage progressif de plus de 3 millions $.