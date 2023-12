Boulangerie St-Méthode trouve des investisseurs

Le cabinet américain de placements privés Swander Pace Capital (SPC), la Caisse de dépôt de placement du Québec (CDPQ) et Partenaires d’investissement Roynat (Roynat) deviennent ainsi les actionnaires majoritaires de la boulangerie située à Adstock dans Chaudière-Appalaches.

Cette transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, permettra à l’entreprise québécoise de financer ses projets d’expansion en Ontario et aux États-Unis.

«Ce sont des marchés à notre portée pour lesquels les consommateurs se montrent déjà intéressés», avait indiqué le président Benoît Faucher l’automne dernier.

Maintien des opérations

Après avoir investi dans l’automatisation de ses installations à Adstock, près de Thetford Mines, l’entreprise se retrouve avec une capacité de production excédentaire qui lui permet d’envisager de nouveaux marchés. En 2018, elle avait investi 14 millions dans la modernisation et l’agrandissement de ses installations. En mars 2023, elle avait toutefois fermé son usine de Magog.

L’entreprise affirme qu’elle est en bonne santé financière.

Dans un communiqué, Boulangerie St-Méthode a assuré qu’elle continuera de répondre à la demande de sa clientèle partout au Québec et dans d’autres marchés depuis sa boulangerie phare à Adstock.

«Cette transaction est le résultat d’une planification minutieuse qui vise à assurer l’avenir à long terme de Boulangerie St-Méthode à Adstock et ailleurs au Québec.» — Benoît Faucher, président de Boulangerie St-Méthode

Assurer «une transition harmonieuse»

Souhaitant prendre sa retraite, l’actuel président Benoît Faucher deviendra conseiller stratégique. Tandis que Carl Pouliot, qui est actuellement actionnaire et vice-président finances, occupera prochainement la présidence.

Le président de la Boulangerie St-Méthode, Benoît Faucher, cherchait une relève avant de prendre sa retraite. (Le Soleil, Patrice Laroche/Le Soleil, Patrice Laroche)

«Nos nouveaux partenaires partagent nos valeurs ancrées dans notre culture d’entreprise familiale, comme le reflète notamment le maintien de l’équipe de direction actuelle et de tous les emplois. Ils reconnaissent le savoir-faire et l’expertise de l’équipe ainsi que la qualité supérieure de nos produits», a poursuivi M. Faucher, qui continuera de jouer un rôle-conseil auprès de l’équipe de direction afin d’assurer «une transition harmonieuse».

L’un de ces partenaires est le cabinet américain SPC, qui a investi depuis sa création 1996 plus de 2,2 milliards de dollars US dans des entreprises faisant partie intégrante du quotidien des consommateurs.

Une entreprise familiale

Fondée en 1947, par les parents de Benoît Faucher, Joseph — qui exerçait alors le métier de beurrier — et Mariette, l’entreprise familiale a évolué durant trois quarts de siècle.

Dans les années 1970, les six fils des fondateurs — Robert, Réal, Gaston, André, Benoît et Bertrand — ont pris les rênes de l’entreprise, qui s’appelait alors Boulangerie Faucher et fils inc. L’actuelle raison sociale a été adoptée lors du 40e anniversaire de la boulangerie, en 1987.

Boulangerie St-Méthode distribue trois gammes de produits santé à ses détaillants et clients de partout dans la province et au Canada : La récolte de St-Méthode, Les Grains St-Méthode ainsi que Le Campagnolo.

L’entreprise embauche plus de 300 personnes.