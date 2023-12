Ce qu’il faut savoir sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques

Plusieurs experts observent que les acheteurs potentiels négligent souvent le coût et le défi logistique associés à la mise en place d’une infrastructure de recharge à la maison. (RVE)

Les véhicules électriques gagnent en popularité au pays, alors qu’ils ont représenté 3 % des ventes de véhicules légers en 2022, comparativement à 2,3 % l’année précédente, selon Statistique Canada. Cette donnée est sur le point d’augmenter, puisque le gouvernement fédéral a imposé des balises qui élimineront progressivement la vente de voitures à essence d’ici 2035.

Cependant, plusieurs experts observent que les acheteurs potentiels négligent souvent le coût et le défi logistique associés à la mise en place d’une infrastructure de recharge à la maison.

Le problème, selon le président et directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton, est que beaucoup de gens ne comprennent pas bien comment fonctionnent les chargeurs de véhicules électriques.

Dans un sondage mené par Mobilité électrique Canada, 88 % des répondants ont révélé qu’ils aimeraient que leur prochain véhicule soit électrique, mais seulement 13 % d’entre eux ont soutenu avoir une compréhension approfondie des véhicules électriques, y compris le nombre de bornes de recharge publiques, les rabais gouvernementaux et la durée de vie des batteries, entre autres.

L’installation d’une borne de recharge à la maison n’est souvent pas une opération de routine, puisque le système électrique se trouve au cœur de l’installation.

Le propriétaire de Signature Electric, Mark Marmer, a expliqué qu’il faut d’abord consulter un entrepreneur en électricité agréé, qui peut offrir des conseils sur l’endroit où installer le chargeur. Il peut aussi vérifier si les panneaux électriques sont adéquats.

La réglementation varie selon les régions, mais l’installation d’une borne de recharge nécessite généralement un permis de l’autorité électrique locale.

Plusieurs modèles

Il existe différents types de bornes, chacune ayant sa propre méthode d’utilisation et sa propre vitesse de charge.

Les chargeurs de niveau 1 sont souvent fournis avec les véhicules électriques et peuvent être branchés sur n’importe quelle prise murale ordinaire sans configuration supplémentaire, a mentionné M. Marmer.

Les chargeurs de niveau 2, que l’on peut aussi utiliser à la maison, offrent une charge plus rapide.

De leur côté, les bornes de niveau 3, qui ont souvent de la taille d’un réfrigérateur, se trouvent principalement dans les espaces publics.

M. Marmer, qui installe des bornes de recharge pour véhicules électriques depuis environ huit ans, a souligné que pour choisir le bon type de borne, il faut d’abord comprendre où et quand le propriétaire stationne son véhicule.

«Peu m’importe où vous voulez le chargeur, je veux savoir comment et où vous stationnez votre voiture», a−t−il mentionné.

Le processus d’installation pour une borne dans une maison individuelle peut coûter entre 3000$ et 5000$, tandis qu’un chargeur de niveau 2 peut souvent coûter entre 500$ et 1500 $. Certaines remises gouvernementales peuvent aider les familles à compenser les coûts d’installation.

Pas facile quand on est locataire

Si installer une borne dans une maison unifamiliale offre un certain niveau de flexibilité, il est plus complexe de recharger sa voiture électrique quand on vit dans une copropriété ou un appartement.

Dylan Harris−McDonald, qui vit à Halifax, a acheté son premier véhicule électrique l’année dernière, alors qu’il était locataire d’un appartement.

«Il n’y avait pas de prise extérieure pour recharger ma voiture chez moi, donc c’était un défi d’essayer de trouver des endroits publics où je pouvais la charger, surtout que mon lieu de travail est assez éloigné», a−t−il raconté.

Lorsque M. Harris−McDonald a ensuite emménagé dans une maison unifamiliale, ce problème a été réglé, mais il a d’abord dû améliorer le câblage électrique de la résidence.

La plupart des appartements en location ne disposent pas de la capacité électrique nécessaire pour recharger les véhicules électriques sur place.

Même si certains propriétaires de condominiums ont commencé à faire pression pour que des bornes de recharge soient installées dans leurs immeubles, il n’est pas toujours facile de convaincre tous les résidents et le conseil d’administration d’en faire l’installation en raison des coûts élevés.

Selon le directeur des partenariats commerciaux chez l’entreprise torontoise Swtch Energy, Mike Mulqueen, il est nécessaire de pousser les conseils d’administration des copropriétés à adopter plus rapidement les bornes de recharge.

«Des conversations très importantes doivent avoir lieu avec les gestionnaires immobiliers pour que les immeubles puissent accueillir les résidents qui ont des véhicules électriques», a plaidé M. Mulqueen.

Les bornes de recharge en copropriété, tout en nécessitant une infrastructure similaire, requièrent également un mécanisme de perception des revenus, contrairement aux maisons unifamiliales, ce qui rend les installations plus coûteuses.

En fonction du nombre de chargeurs, de la taille des transformateurs et des types de panneaux, les bornes de recharge dans les condos peuvent coûter entre 5000$ et 10 000$ par chargeur de niveau 2, a estimé M. Mulqueen.

Mais à son avis, il est plus qu’essentiel que plus d’immeubles se dotent de bornes de recharge à l’avenir.

«Les gens vont être plus enclins à se tourner vers une voiture électrique s’ils savent qu’ils pourront la recharger chez eux, parce que l’une des plus grandes sources d’angoisse pour les acheteurs potentiels, c’est de se retrouver sans accès à une borne pendant un long voyage», a noté M. Mulqueen.