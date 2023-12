Le courtier immobilier Mathieu Arseneault témoigne la gorge nouée

Le courtier gatinois comparait cette semaine devant le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) pour répondre à un chef d’accusation, soit d’avoir enfreint l’honneur et la dignité de la profession.

Le syndic de l’OACIQ lui reproche plus précisément d’avoir organisé sa promotion autour d’un don de 100 hamburgers à des itinérants de Gatineau et d’avoir distribué des billets de 100$ à des mineurs qui récitaient son numéro de téléphone professionnel devant la caméra, tout en indiquant qu’ils feraient affaire avec M. Arseneault lorsque viendrait le temps de s’acheter une maison.

«La vidéo des hamburgers, j’ai fait ça pour inspirer. » — Le courtier immobilier Mathieu Arseneault

Selon lui, d’autres collègues de la province l’ont imité, en offrant, à leur tour, beignes et café à des personnes démunies.

Des internautes se sont plaints, en ligne et auprès de l’OACIQ, de ce qu’ils considèrent comme une récupération de la vulnérabilité des itinérants à des fins promotionnelles.

Un témoignage émotif

Mathieu Arseneault a témoigné pour la première fois mercredi. Selon lui, les médias n’ont donné «qu’un seul côté de la médaille».

Devant le comité, M. Arseneault a dit qu’il voulait bien faire en offrant à manger aux itinérants du secteur Hull, où l’itinérance est rampante et plus visible chaque jour. Le courtier était responsable de la transaction sur une maison située près du Gîte Ami, un refuge pour itinérants de Gatineau, lorsqu’il a eu l’idée de se rendre dans un restaurant de restauration rapide pour acheter 100 hamburgers et «aller nourrir» les sans-abri.

«Il y a quatre ou cinq itinérants qui sont venus me voir. Ils m’ont dit: ‘la vie est rough, on a de la misère. Ça fait un bout de temps qu’on n’a pas mangé’. L’idée est venue de là. » — Mathieu Arseneault

La voix du témoin est soudainement devenue tremblante et émotive.

Il a dit avoir cessé son projet de publier d’autres vidéos le montrant avec des itinérants. Seule une partie des quatre enregistrées a été diffusée sur les réseaux sociaux du courtier. «Je ne voulais pas montrer la vidéo dans leur intimité. Ça faisait pitié.»

Par ailleurs, M. Arseneault a répondu à l’avocate du syndic de l’OACIQ que les enfants qui participaient à d’autres vidéos, dans un centre d’achats, étaient accompagnés d’un parent consentant.

«Les joueurs du Canadien vont à l’Hôpital Sainte-Justine pour donner aux enfants. C’est filmé, c’est le logo du Canadien, a lancé Mathieu Arseneault, toujours émotif. Les médias sont en train de me détruire.»

«L’image de la profession»

Comme elle l’avait fait lundi, devant le même comité de discipline, la syndique Brigitte Poirier a martelé que le courtier «se mettait en scène» dans le but de «se faire de la publicité».

«Ce sont des personnes qui sont dans un très, très haut degré de vulnérabilité. […] Il utilise ce problème social pour en faire du divertissement. C’est une personne très visible, ses vidéos deviennent souvent virales. La conséquence de ça, c’est que c’est sorti des médias sociaux et on se retrouve dans les médias traditionnels. […] C’est une image négative qui est véhiculée. L’image de la profession en prend pour son rhume.»

M. Arseneault a par ailleurs confirmé, lors de son audience, qu’il avait aussi reçu de bons commentaires sur ses vidéos, dont une qui a accumulé 27 000 mentions «J’aime». Il a lu devant le comité bon nombre de messages privés le félicitant pour ses gestes de générosité et sa carrière.

L’audience de l’OACIQ se poursuit vendredi.