Skiif, la Waze de la montagne bientôt disponible au Canada

L’idée de mettre au point un GPS des sports d’hiver, dans le même style que Waze pour les automobilistes, est apparue lors d’une sortie de ski à Méribel en France en 2021.

«J’étais avec ma fille sur un télésiège. J’essayais d’expliquer à une amie comment nous rejoindre à un restaurant. Elle était sur une piste et le temps était mauvais. Elle n’a jamais trouvé. C’est là que ma fille m’a dit : ”Ça serait génial de créer un Waze du ski”», raconte la fondatrice de Skiif, Lalée Pinoncély, originaire de Lyon en France.

Pendant deux ans, Mme Pinoncély, aidée de ses enfants et d’une équipe de développeurs, a effectué de nombreuses recherches pour imaginer une application facile d’utilisation.

Lalée Pinoncély, fondatrice de Skiif, vit à Lyon en France. Elle pratique le ski depuis son plus jeune âge et a l'habitude de skier à Méribel avec sa famille.

«Notre objectif était de créer une carte digitalisée et très intuitive. L’utilisateur peut concevoir un itinéraire dynamique qui prend en compte les pistes, les remontées et la durée du parcours», explique-t-elle.

Pour arriver à ce résultat, l’équipe de Skiif a dû regrouper les données à partir de cartes disponibles en sources libres. «L’environnement est escarpé. Ce n’est pas comme une route ou une rue. Il a fallu nettoyer les données avant d’obtenir des cartes faciles à comprendre», relate l’entrepreneure.

Collaboration et bouton SOS

Lancée cet hiver dans le domaine des Trois Vallées en France, l’application se déploiera au fil des mois en Europe, mais également au Canada, dont le Québec, aux États-Unis et au Japon.

«D’ici la fin de l’année 2024, nous allons ajouter de nombreuses stations dans différents pays», mentionne Mme Pinoncély.

Les utilisateurs deviendront des acteurs de Skiif en notant différentes informations comme le nombre de personnes à une remontée mécanique ou l’état d’une piste. «L’aspect collaboratif est vraiment important. L’application va évoluer grâce aux utilisateurs», fait-elle valoir.

Les utilisateurs de Skiif pourront signaler en temps réel différents évènements. (Skiif)

Skiif intégrera également les différents points d’intérêts : restaurants, toilettes, refuges, belvédères, énumère Mme Pinoncely.

Un bouton SOS permettra d’appeler les secours et de donner les coordonnées exactes de sa position. Et pour éviter de se retrouver sans batterie au moment où on a besoin de se servir de Skiif, l’équipe a trouvé une solution avec une géolocalisation par ping.

«Toutes les 10-15 secondes, l’app vous géolocalise. On souhaitait une app qui ne soit pas énergivore. Vous n’aurez pas besoin non plus de regarder votre téléphone en continu. Skiff enverra des instructions audios pour vous indiquer l’itinéraire et les dangers potentiels», affirme-t-elle.

Une app quatre saisons

L’application, disponible sur App store et Google play, est gratuite et anonyme pour les utilisateurs.

«Le modèle d’affaires est basé sur l’analyse et le traitement des flux de données et les partenariats avec les stations de ski. Souvent, elles connaissent le nombre de personnes chaque jour sur les pistes, mais elles ne savent pas ce que font leurs clients entre deux remontées», évoque la créatrice de Skiif.

Les utilisateurs pourront se donner rendez-vous à un endroit ou trouver différents attraits. (Skiif)

Des fonctionnalités devraient apparaître au fil des nouvelles versions de l’application. Selon Mme Pinoncély, Skiif s’adressera aussi bien aux skieurs qu’aux adeptes de la raquette. Elle servira également pour des activités estivales.

«Nous avons une vision globale de l’ensemble des activités en montagne aussi bien l’été que l’hiver. Nous nous adressons en premier aux skieurs, mais nous voulons amener les gens à consommer la montagne de différentes manières tout au long de l’année», glisse-t-elle.