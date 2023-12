Tim Hortons fait revivre «l’Hollandaise» pour marquer son 60e anniversaire

Le retour du beignet «l’Hollandaise (Dutchie)» survient alors que la chaîne de restauration se prépare à parsemer son menu d’un certain nombre de nouveaux produits et d’anciens favoris pour marquer son 60e anniversaire le 17 mai. (Archives La Presse/Archives La Presse)

Ce beignet de forme carrée et tachetée de raisins secs remonte à la création de la marque en 1964. Elle a toutefois été retirée du menu au début des années 2000. Il a fait une brève réapparition en 2017 à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

Cependant, le 10 janvier, le beignet hollandais sera de retour. Le président de Tim Hortons, Axel Schwan, prédit que les clients seront ravis que l’entreprise ait entendu leurs demandes.

Le retour du beignet survient alors que la chaîne de restauration se prépare à parsemer son menu d’un certain nombre de nouveaux produits et d’anciens favoris pour marquer son 60e anniversaire le 17 mai.

L’entreprise rendra hommage à certaines des pâtisseries originales du menu lorsque la première succursale a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario.

Bien avant que la marque lancée par Tim Horton, défenseur des Maple Leafs de Toronto, ne devienne un symbole du Canada et ne s’impose sur les patinoires, dans les bureaux et sur les trajets du matin, Tim proposait un menu plus simple avec des produits comme les beignets aux pommes, qui sont encore vendus aujourd’hui, et le beignet hollandais.

Tim Hortons promet que quatre beignets rétro réapparaîtront sur son menu en 2024, mais reste pour l’instant très discret sur les trois autres.

Un sondage réalisé en juin par l’entreprise sur les réseaux sociaux demandait aux clients s’ils préféraient le retour du beignet aux bleuets, de l’éclair au chocolat ou de la torsade à la cannelle.

Une recette plus actuelle

Mais faire revivre un classique n’est pas une mince affaire.

Si Tim Hortons conserve généralement ses recettes, il faut parfois changer les choses.

La marque, par exemple, a promis que son menu principal serait exempt de colorants, d’arômes et de conservateurs artificiels d’ici à la fin 2021 — un engagement qui n’existait pas à l’époque où Tim démarrait ou se développait pour devenir un géant de la restauration rapide présent dans 19 pays.

«Nous saisissons également certaines opportunités d’amélioration, de sorte que la recette est la même, mais les ingrédients peuvent être différents», affirme la vice-présidente de l’entreprise responsable des catégories et de l’innovation, Carolina Berti.

Une grande partie du travail pour parvenir à la bonne recette de « l’Hollandaise » pour 2024 a été réalisée dans la cuisine d’essai de l’entreprise.

Il s’agit d’un espace massif avec des étagères débordant de sauces et des appareils de qualité industrielle capables de fabriquer n’importe quel produit alimentaire ou boisson que l’on peut imaginer sur un menu de Tim.

C’est là qu’une équipe d’experts culinaires, aidée par des quantités de données provenant des études de marché de Tim Hortons et des demandes des clients pour faire revivre un produit, développe la bonne formulation et détermine comment le recréer rapidement pour les quelque 4000 restaurants canadiens de la chaîne.

D’autres produits au menu

Parmi les autres produits en préparation pour marquer le 60e anniversaire figurent les bouchées d’omelette au bacon, au blanc d’œuf et aux épinards, ainsi que les wraps et les bols au poulet et au chili doux.

Les bouchées d’omelette arriveront le 8 janvier. Elles ont été lancées en 2019 dans le but de satisfaire les clients qui recherchent quelque chose de plus léger que les sandwichs pour le petit-déjeuner ou qui souhaitent réduire leur consommation de glucides.

Les nouveaux bols et wraps qui arriveront en février font partie de la grande offensive de Tim Hortons pour conquérir le segment de l’après-midi du marché de la restauration rapide.

«Nous voyons vraiment une grande opportunité de développer les parts de marché de l’après-midi — tout ce qui concerne le dîner, et dans l’après-midi, les boissons à base d’espresso et les boissons froides, a déclaré M. Schwan. En continuant à nous renforcer le matin et en saisissant ces opportunités, nous devrions être prêts pour les années à venir.»

Toujours dans le cadre de son 60e anniversaire, Tim Hortons prévoit lancer une publicité centrée sur le hockey, avec des images d’archives de son fondateur, des scènes avec la vedette de la LNH Sidney Crosby et des extraits d’une nouvelle génération de petits sur la glace.

Le célèbre concours Roulez pour gagner de Tim Hortons sera lui aussi placé sous le signe de l’anniversaire, tout comme les boîtes de Timbits.

