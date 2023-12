Le courtier Mathieu Arseneault accusé d’avoir enfreint «l’honneur et la dignité» de sa profession

Célèbre courtier en Outaouais, M. Arseneault s’est fait connaître d’un plus large public pendant sa participation à la série Numéros 1 diffusée par CASA, qui suit les activités des courtiers et partage les coulisses de l’industrie.

Ces dernières semaines, l’avocate de la syndique de l’OACIQ, Me Isabelle Martel, s’est tournée vers le comité de discipline pour demander la suspension provisoire du permis de courtier de M. Arseneault.

Le courtier se défend devant les instances officielles d’un chef d’accusation, soit celui d’avoir enfreint l’honneur et la dignité de la profession.

Bien présent sur les réseaux sociaux, M. Arseneault a multiplié les vidéos dans lesquelles il approche des enfants et des ados en leur demandant s’ils ont de bonnes notes à l’école. Après avoir répondu «oui» à la question, les enfants reçoivent 100$ de M. Arseneault. Pour «un autre 100$», ce dernier demande aux jeunes à qui ils penseront lorsqu’ils seront plus vieux et prêts à s’acheter une maison. La réponse est évidente, et accompagnée du nom de M. Arseneault et de son numéro de téléphone.

«Cent hamburgers»

Une vidéo tournée à un comptoir de restauration rapide de Gatineau a écorché Julie Gagnon, syndique et responsable de l’enquête pour les procureurs de l’OACIQ. Dans la vidéo, qui a cumulé 3,1 millions de vues sur TikTok, Mathieu Arseneault est filmé au comptoir d’un restaurant, commandant des «hamburgers pour les itinérants». Le principal intéressé dit ensuite se rendre dans la rue pour faire la distribution des hamburgers aux gens défavorisés de Gatineau.

Dans la vidéo, Mathieu Arseneault est filmé au comptoir d’un restaurant, commandant des «hamburgers pour les itinérants» (TIKTOK/MATHIEUARSENEAULTNO1)

«On a un décalage entre la clientèle visée et l’image que véhicule l’intimé, a témoigné Julie Gagnon. M. Arseneault fait ça pour attirer l’attention par le biais de bonnes causes. Quand on va voir des gens dans la rue et on se vante d’avoir eu ‘une année formidable’, ça envoie un message qui est mauvais pour les gens de la profession. Ça dérange. A-t-on besoin de filmer? S’il avait fait ça dans l’unique but de faire ça de bon cœur, il n’aurait pas fait ça en filmant. De se promener en Porsche pour aller distribuer des billets de 50$ à une dame, avec son gros manteau… C’est correct de faire de l’argent. C’est la façon dont il étale sa richesse et dans quel but il veut le faire.»

Un intervenant en toxicomanie interrogé dans le cadre de l’enquête de la syndique de l’organisme s’est plaint que le courtier s’était fait «du capital sur le dos des itinérants».

Formation sur la publicité

La procureure de l’OACIQ a dit se tourner une fois de plus vers le comité de discipline en ce qui concerne M. Arseneault. L’organisme est intervenu huit fois auprès de ce dernier entre 2017 et 2023, l’enjoignant entre autres à suivre une formation sur la publicité.

«On est un peu à bout de ressources pour que l’intimé fasse une prise de conscience, a dit Me Martel. Le but n’est pas d’empêcher de faire de la publicité. Mais ce n’est pas sa première fois devant le comité. […] Il y a déjà eu une décision disciplinaire dans le passé, mais (M. Arseneault) a fait défaut. Un moment donné, on est à court de ressources. On utilise l’image de la bienfaisance.»

Défense

Mathieu Arseneault fera entendre sa version des faits le 20 décembre.

En fin de journée, lundi, son avocat, Martin Courville, a insisté sur le fait que les réelles identités des propriétaires des comptes de réseaux sociaux dénonçant publiquement les vidéos de M. Arseneault n’avaient pas été vérifiées et authentifiées. Il pourrait s’agir, selon Me Courville, de «comptes-robots» ou de gens qui ne résident pas au Québec.

L’avocat a par ailleurs insisté sur le fait qu’on ne voit pas M. Arseneault distribuer les hamburgers, et que ce dernier ne tient aucun propos insultant envers quiconque, dans ses courtes vidéos.

«D’autres commentaires d’internautes étaient positifs », a-t-il souligné.