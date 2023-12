Cinq mots marquants du marché de l’emploi en 2023

Que l’on parle de rareté de personnel ou de pénurie marquée dans certaines industries et secteurs d’activités, l’année n’a pas été un long fleuve tranquille.

« Il y a des cycles dans ce phénomène de pénurie qui se déroulera jusqu’en 2030. Actuellement, on vit une période de turbulence dans le marché de l’emploi, mais on reste quand même dans un contexte de pénurie», intervient Annie Boilard, CRHA et présidente de Réseau Annie RH.

Réduction

Le dernier trimestre de 2023 a certainement été le plus mouvementé.

«L’année ne se termine pas de façon aussi positive qu’elle a commencé. Et 2024 risque d’être encore agitée, du moins pour les six premiers mois.» — Annie Boilard, CRHA et présidente de Réseau Annie RH

Elle énumère les récentes mises à pied massives annoncées: plus de 500 postes chez TVA, 400 chez Desjardins, 150 chez Lion Électrique, etc. Tandis que la future usine de Northvolt a déjà reçu 3000 candidatures spontanées.

Ces annonces n’ont pourtant pas encore fait fléchir le taux de chômage, «mais elles auront un effet domino d’ici deux ou trois mois», croit Mme Boilard.

N’empêche, ces vagues de mises à pied représentent un faible pourcentage du marché du travail au Québec, et cela est encore plus vrai dans la grande région de Québec.

En fait, il n’y a pas que le contexte économique qui explique ces mises à pied. «Des entreprises avaient surembauché par crainte de manquer de main-d’œuvre », constate Annie Boilard. Certaines coupes visent donc à retrouver un équilibre au sein des organisations.

Guillaume Desnoyers, CRHA et associé d’un cabinet de recherche de cadres, va plus loin dans son interprétation. «Certaines suppressions de postes visent aussi à réparer les mauvaises embauches.» En d’autres mots, à se départir d’employés qui ne cadrent plus avec l’organisation.

Compétences

Avez-vous les compétences et l’expérience requises pour être cadre ou gestionnaire? Non, postulez quand même!

La pénurie de main-d’œuvre a provoqué des perturbations inattendues sur le marché de l’emploi, dont celle de l’abaissement des seuils de compétences à l’embauche pour les postes cadres. C’est ce que Guillaume Desnoyers appelle la réduflation des compétences.

«La réduflation se manifeste quand une organisation, soucieuse de finalement pourvoir un poste, mais aussi de ne pas rehausser le salaire offert à l’embauche, décide de réduire ses critères en matière de compétences et d’expérience pour embaucher.» — Guillaume Desnoyers, CRHA et associé principal chez Desnoyers ressources et conseils

Le manque de compétences ne touche que pas les postes de cadres. L’actualité a fourni plusieurs exemples cette année, comme le cas des postes d’enseignants à combler sans diplôme.

Cette pratique a toutefois des conséquences, croit l’expert en recrutement. «On voit aujourd’hui l’effet rebond: il y a de la frustration au sein des équipes face à un cadre ou à un gestionnaire incompétent. Ça nuit à la performance des organisations.»

Présentiel

Déjà amorcé en 2022, le retour au bureau s’est accéléré cette année. D’abord de façon volontaire, ensuite de façon imposée. Emboîtant le pas à la fonction publique, plusieurs PME et grandes entreprises ont utilisé leur droit de gérance en obligeant leurs employés à revenir au bureau deux ou trois jours par semaine. C’est le cas chez Desjardins et Cossette, qui y voient un meilleur fonctionnement à l’interne.

Le présentiel demeure le plus souvent à temps partiel. La plupart des organisations opte pour le modèle hybride, un «bon compromis» qui satisfait à la fois les employés et l’employeur, note Mme Boilard.

Immigration

Les entreprises québécoises qui recrutent à l’étranger ne sont plus les exceptions. Elles sont même majoritaires. À Québec, elles sont 70 % à avoir embauché à l’étranger, indique le bilan 2020-2023 de la Ville de Québec. La tendance ne va pas ralentir, alors que 63 % des employeurs interrogés prévoient que la proportion de personnes immigrantes au sein de leur entreprise augmentera d’ici cinq ans.

Les exemples sont nombreux: l’imprimeur beauceron Solisco a recruté une cohorte de travailleurs de l’Île Maurice et d’ailleurs, le fabricant Garant a recruté des employés de Madagascar tandis que Systematix a participé à sa 15e mission de recrutement à l’étranger.

Salaires

Quel est ton salaire? La question n’est plus indiscrète. Ce qui relevait autrefois du domaine privé a été maintes fois débattu sur la place publique.

Il n’y a pas que les enseignants et les députés qui ont réclamé une hausse de leur salaire cette année. La demande s’est généralisée. Face au coût de la vie et de l’épicerie qui grimpe en flèche, les travailleurs souhaitent que leur paie suive la même courbe.

Sans oublier le taux horaire du salaire minimum qui a fait un bond 1$ le 1er mai, passant à 15,25$. Trop peu pour plusieurs qui réclamaient plus.

Les hausses salariales se poursuivront-elles en 2024? Rien n’est moins certain.

«Au début 2023, les employés étaient plus revendicateurs. Ils avaient plus de latitude. Aujourd’hui, avec l’incertitude économique et l’inflation, on veut garder son emploi. Je crois qu’on va finir l’année avec plus de prudence», dit Annie Boilard.