Bombardier ne poursuivra pas Ottawa pour avoir accordé un contrat unique à Boeing

La nouvelle, d’abord rapportée par La Presse, a été confirmée par la multinationale canadienne en soirée, lundi.

Dans une déclaration écrite, Bombadier s’est dit «profondément déçu de ne pas avoir été en mesure de soumissionner dans le cadre du récent programme d’approvisionnement», mais que l’entreprise «prend acte de la décision du gouvernement canadien et choisit de se concentrer sur la construction d’une relation plus forte et stratégique entre les femmes et les hommes talentueux de l’industrie aérospatiale et de la défense du Canada et les Forces armées canadiennes».

Au mois de novembre dernier, le gouvernement canadien avait annoncé acheter 14 avions de surveillance de l’entreprise américaine Boeing, pour renouveler sa flotte vieillissante d’avions Aurora.

Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, avait indiqué que l’avion de reconnaissance de Boeing, le Poseidon, était le seul appareil disponible qui répondra aux besoins de l’ARC avant que les Aurora n’atteignent l’âge de la retraite en 2030.

La transaction se chiffre à plus de 10 milliards $ au total, dont 5,9 milliards $ pour les avions eux−mêmes. Les aéronefs devraient être livrés en 2026 et 2027.

Bombardier avait alors déploré d’être laissé de côté, mais les autorités avaient rappelé qu’une procédure de passation de marché classique avec appel d’offres ouvert prendrait environ trois à quatre ans avant que les avions puissent être achetés.

Le Syndicat des Machinistes (AIMTA) avait pour sa part qualifié la décision d’Ottawa de «désaveu envers notre industrie aérospatiale».

Sur son site web, le gouvernement du Canada indique que «la flotte Aurora compte les principaux aéronefs de renseignement, de surveillance et de reconnaissance du Canada».

La nouvelle flotte sera basée en Nouvelle−Écosse, à la base des Forces canadiennes Greenwood, et en Colombie−Britannique, à la base des Forces canadiennes Comox.

− Avec des informations de Sarah Ritchie et Christopher Reynolds