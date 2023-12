Vos bijoux en or valent... de l’or!

Le prix de l’or a été multiplié par six en 20 ans. (Yan Doublet/Le Soleil)

Le cours de l’or a atteint un record historique à 2135 $ US (2880 $CAN) l’once le dimanche 3 décembre. Une once d’or pur équivaut à environ 31 grammes. Depuis, malgré une petite baisse, l’or reste une formidable occasion de récolter une belle somme d’argent en ces temps plus difficiles sur le portefeuille.

David en a profité. Croisé chez Collection Capitale, il possédait depuis une dizaine d’années une pièce de 1/25 d’once en or pur à 99,99 % de la Monnaie royale canadienne. «J’ai vu que le cours de l’or est élevé en ce moment. Comme j’ai besoin d’argent, j’ai décidé de la vendre. J’ai obtenu 95 $», indique-t-il.

David s'est départi de sa pièce en or de la Monnaie royale canadienne. (Yan Doublet/Le Soleil)

David n’est pas le seul à se départir de son petit trésor. «On voit que l’inflation a des conséquences sur les finances des gens. Une dame avec deux enfants a vendu une petite chaîne et un bracelet en or. Cela représentait environ 140 $», confirme le propriétaire de Collection Capitale, Donald Lachance.

Prix multiplié par six

Selon le directeur de la succursale de Canada Or à Québec, Alexandre Daurelle, le prix de l’or a été multiplié par six en 20 ans. «On est passé de 15 000 $ le kilo d’or pur 24 carats en 2003 à plus 88 000 $ en 2023.»

Alexandre Daurelle (Yan Doublet/Le Soleil)

«Souvent les gens sont surpris de la valeur de leurs objets en or. Surtout en ce moment, le dollar canadien est bas, c’est avantageux», mentionne M. Lachance.

«Les gens imaginent que ça prend de grosses quantités d’or. Un monsieur pensait repartir avec environ 450 $, en réalité je l’ai payé 3200 $. Il n’en revenait pas.» — Donald Lachance

Depuis 2015, la London Bullion Market Association fixe le cours de l’or officiel deux fois par jour. La capitale anglaise, où se concentre 90 % du négoce mondial d’or, est considérée comme la référence internationale. New York et Shanghai fournissent également des références.

Pour le propriétaire d’Or et monnaie du Québec, Lucien (il a préféré ne pas donner son nom de famille), les entreprises, identifiées comme des spécialistes dans l’achat de métaux précieux, payent un meilleur montant aux vendeurs. «Les acheteurs qui se déplacent dans les hôtels par exemple sont à éviter. Ils ne payent pas grand-chose. Les bijouteries facturent souvent l’évaluation.»

Valeur sûre

Si de nombreuses personnes se départissent de leur bijoux ou pièces en or pour arrondir leurs fins de mois, d’autres, mieux nantis, en profitent pour investir. En effet, lors d’une récession, l’or est une valeur sûre.

Donald Lachance (Yan Doublet/Le Soleil)

«Si vous avez les moyens d’investir pour une période minimum de cinq ans, l’or est un très bon placement. On va probablement tomber en récession et le marché boursier va être stagnant. Les gens vont chercher du rendement. C’est là que l’or fait son travail», souligne Donald Lachance.

«En ce moment, les banques centrales achètent beaucoup d’or pour leur réserve. Les banques centrales occidentales, mais surtout les banques centrales de l’Inde, de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud. De nombreux investisseurs particuliers achètent, aussi, de l’or sous forme de pièces ou de lingots», corrobore Alexandre Daurelle.

«Que le prix augmente stagne ou baisse, l’or vaudra toujours quelque chose, que l’on soit vendeur ou acheteur», conclut-il.

COMBIEN PEUVENT VOUS RAPPORTER VOS BIJOUX EN OR ?

La chaîne ne s'est pas enroulée autour de l'aimant, elle est en or. (Yan Doublet/Le Soleil)

Pour connaître la valeur des bijoux en or, les acheteurs procèdent à plusieurs vérifications avant de proposer un prix.

Étape 1

À l’aide d’un aimant, l’expert vérifie si le bijou est bien en or. Si l’aimant accroche le bijou, celui-ci n’est pas en or.

Étape 2

Il recherche le poinçon avec une loupe pour connaître la pureté de l’or. Celui-ci n’est pas toujours indiqué selon le pays d’origine du bijoux. En France, la douane inscrit le poinçon. Au Canada, c’est le bijoutier.

Étape 3

L’expert gratte le bijou sur une pierre pour récolter un peu d’or. À l’aide d’un acide, il vérifie le carat. Le carat s’avère inférieur à l’acide utilisé si l’or s’efface.

Les deux médaillons sont en 18K selon le test de l'acide, pas l'étoile de David. (Yan Doublet/Le Soleil)

«La méthode des acides est très fiable pour connaître le carat», assure Alexandre Daurelle, directeur de Canada Or Québec.

Étape 4

Une fois que l’acheteur a validé la pureté de chaque bijou, ceux-ci sont mis sur une balance selon leur carat afin de déterminer le poids. Le prix est calculé selon le poids des bijoux et leur degré de pureté.

Étape 5

Canada Or se base sur le cours de l’or qui est affiché sur le site de l’entreprise au moment de la proposition d’achat.

Votre or sera par la suite envoyé à une fonderie. Celle-ci va fabriquer des barres d’or destinées à la bijouterie ou à la fabrication de monnaies.

QU’EST-CE QU’UN CARAT?

Selon le dictionnaire Larousse, le carat est l’unité du titrage de l’or dans un alliage. Chaque carat représente un vingt-quatrième du poids de l’alliage.

«Les bijoux en 22 ou 24 carats sont rares. Dans ce cas-là, l’or est très pur et le métal est très malléable. Il se plie facilement ce qui le rend très fragile», explique Alexandre Daurelle de Canada Or.

Les bijoux vendus en bijouterie possèdent entre neuf et 18 carats d’or. Soit une composition entre 37,5 % et 75 % d’or.

Plus le carat est élevé, plus la valeur du bijou augmente.

LES BIJOUX ET PIÈCES EN ARGENT

Jusqu’en 1968, les pièces canadiennes étaient fabriquées en argent. Si vous en possédez, vous êtes plus riches que vous le pensez.

L’argent a vu sa valeur tripler en 20 ans. Ce métal est considéré comme un bon complément à l’or par les spécialistes.

«L’or est le métal roi, mais l’argent est également très intéressant. C’est bien de ne pas placer tous ses œufs dans le même panier, si on est acheteur», affirme le directeur de Canada Or Québec, Alexandre Daurelle.

Et pour les vendeurs, jetez un œil à vos vieilles pièces de 1 $, 50, 25 et 10 cents entre 1920 et 1967. Elles sont constituées à 80 % d’argent.

LES BIJOUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les bijoux de haute joaillerie ou de grandes maisons comme Tiffany, Cartier ou Birks sont rachetés à des prix supérieurs.

«Ce sont des bijoux plus rares et nous les revendons en tant que bijoux. Ils ne sont pas destinés à la fonte», souligne Alexandre Daurelle.

Un bijou de qualité supérieure de 18 carats peut se vendre à 60,98 $/g alors qu’un bijou en or non signé rapportera 50,46 $/g à son propriétaire (prix indiqués sur le site de Canada Or au moment de l’entrevue).