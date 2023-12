Les détaillants de bière en déroute

Simon St-Pierre, aujourd’hui l’un des propriétaires de la microbrasserie La Baraque à Rimouski, a cru aux chiffres. En deux ans, il a ouvert, avec des partenaires, six magasins Baraque à bières de Amqui à Lévis, en passant par Baie-Comeau. Tous étaient en opération en 2021.

L’année suivante, l’alarme a sonné. Les ventes en boutique avaient dégringolé de près de 30 %. «L’une après l’autre, les Baraques à bières fermaient, parce que le marché tombait», explique-t-il, en entrevue avec Le Soleil.

Les magasins fermaient leur livre avec des dettes pouvant atteindre les 20 000 $.

Devant un tel portrait, M. St-Pierre a décidé de déclarer faillite à l’été 2023. «Ça a été la meilleure décision, parce que ça aurait eu pas mal plus d’impact. Quand on a vu les Tite Frette fermées une à une avec d’énormes faillites, on s’est dit qu’on a bien fait de le faire avant pour se protéger.»

«S’acharner à penser qu’on va survivre, c’est là l’erreur que plusieurs ont faite.» — Simon St-Pierre, ex-propriétaire des Baraques à bières

Les quatre partenaires de Tite Frette (de gauche à droite): Jérémie Poupart, Steve Morency, Karl Magnone et Frédéric Matte. (Fournie par Tite frette/Fournie par Tite frette)

Chez Tite Frette, 13 franchisés ont fait faillite depuis avril 2022. À Lévis, le magasin a mis la clé sous la porte avec une dette de 73 667 $. Dix franchisés ont, quant à eux, décidé de faire cavalier seul en quittant l’enseigne. Le bilan : la bannière est passée de 53 franchises à 30.

Pour Karl Magnone, président-fondateur de Tite Frette, il était impossible d’anticiper le déclin sans l’aide d’une boule de cristal. «J’avais des données, c’était très positif. Et c’est pour cette raison qu’on a décidé de franchiser [en 2020]. À ce moment-là, on n’avait aucunement vécu l’inflation. On n’aurait jamais pu voir ça venir», affirme-t-il.

En chute libre

Au moins 40 magasins de bière spécialisés ont fermé leurs portes au Québec dans les deux dernières années. Malt & Compagnie à Québec, Au Tire-Bouchon à Tadoussac et Le Décapsuleur à Montréal font partie de la liste fournie par le portail des dépanneurs indépendants Dep Québec.

Le magasin Je bois local sur l'avenue Cartier avait ouvert ses portes en juin 2021. (Erick Labbé/Le Soleil)

Pour Alexandre Caron, qui était à la tête des feues succursales Je bois local à Québec, les chiffres de la pandémie en ont ébloui plus d’un. Il admet, toutefois, que la décision d’ouvrir quatre magasins n’était pas «la plus réfléchie».

«Tout le monde s’est dit qu’on était assis sur de quoi. Les Québécois ont enfin compris que la bière de microbrasserie, c’est mieux que les bières commerciales», a pensé celui qui est aussi promoteur des Festibières à Québec et à Lévis.

Si la courbe de la demande est montée «très vite», elle a suivi le même rythme pour redescendre. Au Canada, la vente de bières chez les détaillants décline depuis trois ans, après avoir atteint des sommets en 2018-2019.

Alors que le nombre de points de vente «dépasse largement les parts de marché de la microbrasserie», M. Caron est d’avis qu’il est «normal» de retrouver un certain équilibre.

«C’est un marché qui devient saturé, parce que la demande n’est plus là», laisse-t-il tomber.

«Pas si brutale»

Propriétaire des trois boutiques L’Axe du Malt à Québec, Rémy du Berger tient le cap. Établi depuis dix ans, il considère que la chute n’est pas «si brutale». Ce qui n’a pas aidé son commerce, «c’est la lenteur du retour à la normale».

«Les fonctionnaires font du télétravail. Le magasin ici, je le ressens énormément. J’ai perdu beaucoup de mon chiffre d’affaires», soutient M. Du Berger, rencontré à sa boutique sur la rue D’Aiguillon.

«Quand je vois du monde ouvrir des magasins, je me dis que ce n’est pas le bon temps. Ce n’est vraiment pas le bon temps.» — Rémy du Berger, propriétaire de L’Axe du Malt

Rémy Du Berger, propriétaire de trois succursales de L’Axe du Malt. (Le Soleil, Pascal Ratthé/Le Soleil, Pascal Ratthé)

Tous s’entendent pour dire que le contexte économique est à la source de bien des tracas.

La hausse des prix, jumelée au ralentissement économique, amène les consommateurs de bières à regarder davantage leur portefeuille.

Alors que les microbrasseries voient leur coût de production gonfler, le prix des bières doit suivre. Une augmentation qui grimpe jusqu’à 20 %, estime le propriétaire de L’Axe du Malt. «C’est immense», s’exclame-t-il.

À présent, les clients réfléchissent à deux fois avant d’acheter, a-t-il observé. Plutôt qu’une sélection de bières à 7 $ par cannette, ils se tournent vers les packs de six ou de douze bières. Ainsi que vers des produits plus abordables.

Se diversifier pour survivre

Jean-François Lamothe, qui est propriétaire de quatre franchises Tite Frette à Québec, partage cet avis. «Le monde regarde le prix. Chose qu’il ne faisait pas avant.»

Après un an d’opération, le franchisé se dit à la fois inquiet et confiant. Il estime son investissement à près de 250 000 $ par boutique. Mais il fonce. «Partir une entreprise, ce n’est pas juste mettre de l’argent. Ça ne va pas fonctionner seul. Il faut investir ton temps. Il faut être présent dans ton commerce.»

Malgré tout, il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Son implication dans d’autres entreprises, dit-il, vient balancer ses finances .«Si je n’avais pas ça, est-ce que je serais encore là aujourd’hui? Peut-être que non.»

Jean-François Lamothe, propriétaire de quatre franchises Tite Frette (Erick Labbé/Le Soleil)

Des produits du terroir, de BBQ Québec et de Sugar Daddy’s trônent à l’avant de sa boutique sur le chemin Sainte-Foy. «Ça va aider à aller chercher une clientèle. On le voit déjà. Ça fonctionne quand même bien», indique-t-il.

Pour ce détaillant de bière spécialisé, le mot d’ordre est la diversification. Les ventes de bières ne suffisent plus. Une vision qu’il partage avec le franchiseur, Karl Magnone.

«Je ne crois pas que le marché soit saturé. Les détaillants de bières doivent trouver leur deuxième expertise», affirme le président-fondateur de Tite Frette.

Les détaillants sont sur la première ligne

Pour Alexandre Caron, aussi l’un des bras de SNO Microbrasserie Nordik située au Grand Marché de Québec, l’industrie de la microbrasserie est en crise. La fermeture des magasins spécialisés n’est que «la pointe de l’iceberg».

«Les détaillants nous achètent beaucoup moins de produits, parce qu’ils ont accumulé de l’inventaire. Parce qu’ils ont des backstores pleins.»

Or, plusieurs microbrasseries ont bonifié leurs installations pour suivre le rythme, alors que de jeunes points de vente réclamaient leurs bières. «Aujourd’hui, la demande n’est plus là. Ils sont dans une situation où les équipements doivent être payés», se désole-t-il.

L’inquiétude est partagée du côté du propriétaire de L’Axe du Malt. «Ça me fait un peu peur de voir toutes les faillites. Mais j’ai bien plus peur pour les brasseries. Je vais continuer de vendre de la bière, moi, peu importe ce qui arrive», lance Rémy du Berger.