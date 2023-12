L’industrie de la construction restera forte en 2024 malgré un léger repli

La Commission de la construction du Québec a publié plus tôt cette semaine ses prévisions pour 2024 et il en ressort que l’industrie continuera d’être forte, de façon générale, malgré un léger repli.

La CCQ s’attend à ce que l’industrie enregistre 207,5 millions d’heures de travail en 2023 et 202 millions d’heures en 2024.

Deux secteurs de l’industrie se démarquent en 2023 «contre toute attente», selon la CCQ, soit l’institutionnel−commercial ainsi que le génie civil−voirie. Les deux atteindront des sommets cette année, selon la Commission.

Ainsi, le secteur institutionnel−commercial atteindra en 2023 un «niveau inégalé» avec 119 millions d’heures, en hausse de 1 %.

Et ce secteur institutionnel−commercial continuera de bien se comporter en 2024, croit la CCQ. «Ce sont notamment les investissements publics, plus spécifiquement les investissements dans les projets d’hôpitaux, de maisons des aînés et d’écoles qui permettront d’atteindre une année record», explique la Commission.

Quant au secteur génie civil−voirie, il devrait enregistrer en 2023 quelque 40 millions d’heures de travail, soit une hausse de 3 %.

D’ailleurs, pour ce secteur, la CCQ rappelle que l’année 2024 verra la poursuite d’autres travaux : le prolongement de la ligne bleue du métro à Montréal, la réfection du pont−tunnel Louis−Hippolyte−La Fontaine et la réfection des tunnels Ville−Marie et Viger, entre autres.

Le secteur résidentiel sera «le seul à reculer cette année». Il devrait perdre 14 % pour atteindre 36,5 millions d’heures de travail. La diminution des mises en chantier avait débuté en 2022. Le secteur résidentiel est particulièrement affecté par la hausse des taux d’intérêt et les coûts de construction, note la CCQ.

La CCQ s’attend à ce que les difficultés du secteur résidentiel se poursuivent en 2024, avec une autre baisse de 12 %.

«Il faut remonter à 2016 pour voir un nombre de mises en chantier aussi faible», note la CCQ dans son portrait de l’industrie.