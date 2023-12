Digitho repousse les limites de la traçabilité des puces électroniques

On voit ici le premier «photomasque programmable» de Digitho (lithographie - Gutenberg). (Fournie par Digitho)

Tesla doit actuellement rappeler plus de deux millions de voitures pour réparer un système automatique défectueux. Un chiffre pour le moins astronomique qui a non seulement une grande incidence financière pour le constructeur, mais également sur sa réputation. Les innovations de Digitho pourraient jouer un rôle crucial dans ce type de dossier.

«Notre technologie permet de marquer d’un numéro de série chaque semi-conducteur avec l’équivalent d’un code QR. Ce qui n’était pas possible auparavant de façon économique à grande échelle», indique en entrevue le président et cofondateur de la jeune entreprise implantée au centre de recherche en microélectronique (C2MI), Cédric Canu.

On voit ici un exemple de marquage de 100 microns réalisé par Digitho. À titre comparatif, 1 mm équivaut à 1000 microns. (limsuser/Fournie par Digitho)

En fait, «des solutions existent sur le marché. Mais elles sont extrêmement dispendieuses. En plus d’être très peu efficaces», ajoute celui qui est à la tête de la compagnie, spécifiant que le recours à des bases de données complexes est une des avenues préconisées actuellement dans plusieurs industries.

De son côté, la technologie de Digitho permet de fournir une foule d’informations cruciales rapidement. «On connaît la position du semi-conducteur et même de quelle tranche de silicium il provient. On peut voir à quelle date, à quelle heure, par quelle machine et quelle équipe l’a produit, mentionne M. Canu. Ça permet de revoir ce qui s’est passé de façon accélérée.»

Ce processus d’analyse, qui pouvait prendre des semaines, voire davantage, est désormais réalisé en quelques heures. «Et au lieu de rappeler des milliers de véhicules, on pourrait en cibler peut-être seulement une dizaine» a cité en exemple le président de Digitho.

La traçabilité des puces électroniques permet aussi de sélectionner les meilleurs semi-conducteurs lors de la production. «On peut donc les vendre plus cher, ce qui est très bénéfique pour l’entreprise», a indiqué l’homme d’affaires.

Essor

Digitho est établie au C2MI depuis 2021. Un choix qui s’est avéré incontournable pour cette jeune pousse en haute technologie. «Le C2MI a des capacités industrielles et nous a grandement aidés comme startup. Le C2MI nous fait confiance, tout en nous permettant de nous positionner vis-à-vis des clients internationaux dès le départ», fait valoir Cédric Canu.

À ce chapitre, Digitho a notamment pu utiliser les équipements de lithographie laser du centre de recherche pour des démonstrations de ses produits pour des clients en Europe.

L'équipe de direction de Digitho est composée de Richard Beaudry, Cédric Canu et Maurice Delafosse. (Fournie par Digitho)

L’équipe de Digitho travaille par ailleurs sur un nouveau procédé (masque programmable). «On fera des tests au C2MI au premier trimestre de 2024. Ça nous permettra de [faire des partenariats] avec des clients pour un projet pilote», indique le cofondateur.

La jeune entreprise a donc clairement des ambitions internationales. Selon son président, Digitho a déjà des relations avec des clients aux États-Unis, en Allemagne puis en Chine. Cédric Canu aimerait également tisser des relations d’affaires avec IBM et Teledyne Dalsa, également établies à Bromont.

Or, il est très important pour les dirigeants de Digitho de rester dans la municipalité. «Ici, il y a tout un écosystème de semi-conducteurs, dit M. Canu. Des gens ayant de grandes qualifications sont disponibles localement, et proviennent entre autres de l’Université de Sherbrooke.»

À court terme, la production de Digitho se fera au C2MI. L’entreprise pourrait d’abord emménager dans le futur incubateur industriel, puis dans sa propre usine à Bromont dans un horizon de quatre ans, souligne le président de la compagnie.

L’équipe de Digitho est actuellement composée de six membres, incluant ses trois dirigeants, soit Richard Beaudry, Cédric Canu et Maurice Delafosse. On prévoit créer une vingtaine d’emplois d’ici deux ans.