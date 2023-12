Cascades: Patrick Lemaire présidera le conseil à la place d’Alain Lemaire

Patrick Lemaire, qui est diplômé en génie mécanique, siège au conseil d’administration de Cascades depuis 2016 et il a été président et chef de la direction de Boralex de 2006 jusqu’à sa retraite en décembre 2020. (André Pichette/Archives La Presse)

Alain Lemaire continuera néanmoins à siéger au conseil d’administration à titre d’administrateur.

Patrick Lemaire, qui est diplômé en génie mécanique, siège au conseil d’administration de Cascades depuis 2016 et il a été président et chef de la direction de Boralex de 2006 jusqu’à sa retraite en décembre 2020.

Chez Cascades, où il a occupé plusieurs rôles entre 1988 et 2006, Patrick Lemaire a notamment été directeur général de cinq usines et vice−président et chef de l’exploitation du secteur de l’emballage carton−caisse.

Le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, affirme dans un communiqué qu’Alain Lemaire a présidé de main de maître les travaux du conseil d’administration au cours de la dernière décennie et il croit que Patrick Lemaire a toutes les qualités pour assumer la présidence avec succès.

Ces nouvelles sont annoncées dans la foulée du décès, le 8 novembre dernier, de l’un des fondateurs de Cascades, Bernard Lemaire, à l’âge de 87 ans.