Transat croit que les voyageurs seront au rendez-vous en 2024, malgré l’inflation

Le transporteur aérien a dévoilé ses prévisions pour l’exercice 2024, jeudi, avec la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. En même temps, la société montréalaise a annoncé la conclusion d’une entente de principe avec ses agents de bord.

«Les réservations sont encore vigoureuses en prévision de l’hiver, assure la présidente et cheffe de la direction, Annick Guérard, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes financiers. Clairement, les consommateurs continuent de faire du voyage une priorité, malgré l’inflation.»

Pour l’exercice 2024, qui se terminera le 31 octobre 2024, la direction prévoit augmenter sa capacité de 19 %. Elle croit également être en mesure de générer des marges d’exploitation supérieures à sa moyenne historique.

Mme Guérard a reconnu que le prix des billets augmentait à un rythme plus modéré. «L’augmentation des prix a ralenti, mais ils sont toujours supérieurs à l’année dernière.»

«Ce n’est pas une surprise pour nous ou pour les consommateurs en raison de l’instabilité économique, ajoute-t-elle. […] Nous ne sommes pas préoccupés par ce qui se passe. Nous le voyons comme une normalisation du marché.»

Entente avec les agents de bord

La menace d’une grève des 2100 agents de bord de Transat en janvier semble écartée après l’annonce d’une entente de principe, jeudi. Les agents de bord s’étaient dotés d’un mandat de grève, avec un appui de 99,8 %.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui représente les agents de bord de l’entreprise s’est dit satisfait de l’accord dans un communiqué. «Nous sommes sûrs que l’entente sera à la hauteur des attentes de nos membres», déclare Dominic Levasseur, président de la composante Air Transat du syndicat.

Les détails de l’entente seront présentés aux membres dans les prochains jours. Le résultat du vote est attendu au début du mois de janvier.

Questionnée sur le sujet par un analyste financier, Mme Guérard a répondu que les conditions de l’entente n’auraient pas d’effets sur les prévisions de l’entreprise.

Transat fait un profit et rembourse des dettes

Transat a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Le transporteur aérien affiche un bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre clos le 31 octobre et est parvenu à consacrer 53 millions $ au remboursement de sa dette.

La société affiche un bénéfice de 3,2 millions $ par rapport à une perte nette de 126,2 millions $ à la même période l’an dernier. Le bénéfice ajusté dilué par action est de 41 cents. Les revenus, pour leur part, atteignent 764,5 millions $, soit une augmentation de 191,3 millions $.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient plutôt une perte par action de 39 cents et des revenus de 753,8 millions $, selon la firme de données financières Refinitiv.

Mme Guérard a souligné que les revenus sont 10 % supérieurs aux seuils de 2019, avant la pandémie, même si la capacité est encore 7 % inférieure.

L’analyste Tim James, de Valeurs mobilières TD, croit que les résultats seront interprétés favorablement par les investisseurs. Il souligne les prévisions de marges pour 2023 et le remboursement de la dette. «Ça devrait donner une plus grande confiance aux investisseurs à savoir que Transat est en voie d’alléger son endettement et d’avoir la capacité de générer des bénéfices à long terme.»

Son confère de la Financière Banque Nationale, Cameron Doerksen, est plus prudent. Il estime que la concurrence s’intensifie pour les destinations soleil cet hiver et il se questionne sur le plan de désendettement de l’entreprise à plus long terme. «Le potentiel d’une activité de refinancement de la dette qui pourrait diluer l’actionnariat nous amène à rester prudents.»

L’action de Transat reculait de 12 cents, ou 3,2 %, à 3,61 $ à la Bourse de Toronto en fin d’avant−midi.