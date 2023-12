La québécoise Norda Stelo s’implante dans l’Ouest canadien

La firme de génie-conseil Norda Stelo est présente dans plusieurs projets de revitalisation et d'innovation des infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire.

La transaction qui sera annoncée mercredi s’inscrit dans une stratégie de croissance de Norda Stelo, qui avait été amorcée par des premières acquisitions de plus petite envergure ces dernières années.

«On ne veut pas être les plus gros, mais être les meilleurs dans ce que l’on fait», précise le président Alex Brisson, joint par Le Soleil.

Concrètement, l’opération permettra à la firme québécoise de gonfler ses équipes d’une centaine d’employés, comprenant des ingénieurs et concepteurs, en plus d’avoir un bureau permanent et une expertise en gestion de projets à Vancouver.

Il s’agit d’un lieu stratégique pour la firme, consent le président Alex Brisson, qui souhaitait se rapprocher du port de Vancouver et des voies navigables et ferroviaires, «où transitent plusieurs de nos matériaux», explique-t-il.

Basée à Québec, Norda Stelo profitera de cette acquisition pour développer son expertise en ingénierie industrielle de projets en site propre, appelé greenfield, qui est notamment une spécialité de CWA.

«Ce n’est pas une transaction d’une firme qui achète l’autre. C’est un partenariat canadien qui permettra de fusionner nos compétences complémentaires pour mieux avancer.» — Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo

Le président a rencontré mardi, à Vancouver, les employés de CWA pour leur annoncer la nouvelle direction que prendra leur organisation. «La réponse a été très bonne, se réjouit-il. CWA est heureuse que la propriété demeure canadienne et les employés aussi.»

Concurrencer le marché mondial

Cette nouvelle entité dans le monde de l’ingénierie permettra aussi à Norda Stelo de développer des projets d’envergure et de participer à la réalisation de mandats intégrés sur les marchés américains et outre-mer.

«Le marché est rendu complexe; ça prend plus d’expertise, dans différents domaines, pour travailler sur ces gros projets», explique-t-il.

En réunissant les forces collectives des deux entités, Norda Stelo fait le pari qu’elle optimisera sa présence dans le secteur des ports et des terminaux, ainsi que dans les industries minières, ferroviaires et des produits du bois.

En ayant un point d’attache à Vancouver, l’équipe de Norda Stelo pourra faciliter la transition des matériaux des ports jusqu’aux usines et vice-versa. «On travaille avec des infrastructures existantes. On choisit nos marchés où on veut travailler et où on veut devenir un incontournable», insiste M. Brisson.

Déjà présente à l’international, Norda Stelo est la première société canadienne de conseil en ingénierie à obtenir la certification B-Corp. L’an dernier, elle a aussi été nommée parmi les sociétés les mieux gérées au pays.

«On ne souhaite pas être les meilleurs au monde, mais plutôt d’être les meilleurs pour le monde», nuance le chef de la direction.

Alex Brisson est président et chef de la direction de Norda Stelo depuis 2013. (Fournie/Fournie)

D’autres acquisitions à venir

Pour conclure cette transaction, Norda Stelo a reçu un prêt de 12 millions $ de la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ). La Caisse devient ainsi un partenaire de la firme d’ingénierie pour son expansion future et pourrait contribuer à nouveau.

«On a d’autres acquisitions dans notre mire. Celle-ci marque le début d’une nouvelle phase de croissance stratégique», indique le président de Norda Stelo.

Anciennement Roche, Norda Stelo emploie actuellement 750 employés, dont la majorité est rattachée au siège social de Québec. Fondée en 1963, elle dispose de 17 bureaux au Canada et encaisse des revenus de 100 millions $ avec des projets dans plus de 50 pays.

Dernièrement, l’entreprise a également fait l’acquisition d’une firme en Nouvelle-Calédonie.