40M$ récupérés pour relancer Medicago

Une entente a été conclue entre Ottawa et Mitsubishi Chemical Group Corporation afin de maintenir les actifs stratégiques en recherche et développement de Medicago au Canada et de transférer à Aramis le portefeuille intellectuel en vue de relancer la production de vaccins.

Signée vendredi, l’entente permettra également de récupérer la somme 40 millions en lien avec la construction de l’usine de Medicago. Ce montant représente 20% de ce que le fédéral avait offert à la société pour son développement sur le territoire depuis 2020.

La société mère de Medicago, Mitsubishi Chemical Group Corporation, avait annoncé la cessation de ses activités en février dernier.

Une situation déplorée par les trois paliers gouvernementaux qui craignaient notamment la perte de la propriété intellectuelle de la biopharmaceutique pour la fabrication de vaccins.

La semaine dernière, Le Journal de Québec dévoilait que la société Aramis Biotechnologies avait acquis les installations de Medicago dans le parc technologique à Québec pour la somme de 1$.

Aramis prend le relais

Dirigée par Frédéric Ors et 13 autres anciens employés de Medicago, la nouvelle entreprise Aramis Biotechnologies souhaite poursuivre le développement et maintenir plusieurs actifs au pays. L’entreprise espère pouvoir reprendre les activités en vue de la production de vaccins prochainement.

«C’est une excellente nouvelle pour le domaine des sciences de la vie, notamment pour la production de vaccins», a réagi Carl Viel, président-directeur général de Québec International. «Nous avons travaillé avec Aramis pour les appuyer dans ce projet de relance, qui sera bénéfique pour la région et pour d’anciens employés de Medicago qui retrouvent un emploi dans leur secteur», affirme-t-il.

Au cours des derniers mois, Québec International avait participé à élaborer le montage financier et à rassembler les différents acteurs autour du plan de relance de Medicago.

«J’ai confiance pour la suite», dit le maire Marchand

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, souligne avoir «travaillé étroitement avec MCG pour faire en sorte que le savoir scientifique, la propriété intellectuelle et les principaux actifs de Medicago demeurent au Canada et pour retenir les compétences et les capacités connexes au pays».

«Je me réjouis à l’idée de collaborer avec Aramis Biotechnologies et d’assister à la croissance soutenue de cette technologie canadienne au sein du secteur québécois des sciences de la vie.»

Une réaction qui fait écho à celle du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et député de Québec, Jean-Yves Duclos, qui voit cette entente comme une «volonté de favoriser l’essor d’un secteur canadien des sciences de la vie qui améliore les soins de santé des Canadiens et Québécois, qui accroît notre résilience face à de futures urgences sanitaires et qui crée de bons emplois pour la classe moyenne, incluant ici à Québec».

Soulignant également cette expertise qui sera conservée à Québec, le maire Bruno Marchand s’est réjoui de cette «excellente nouvelle», via les réseaux sociaux. «J’ai confiance pour la suite», a-t-il exprimé dans une courte déclaration écrite.

Au début de 2023, le maire de Québec avait été vertement critiqué par ses adversaires politiques pour n’avoir pas été informé par les gouvernements supérieurs des ennuis financiers de Medicago et de sa fermeture alors imminente. En apprenant la nouvelle, le maire Marchand avait déploré la perte d’un «fleuron» pour la capitale.