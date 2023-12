Lévis exhortée à faire ses propres études sur l’état du Chocolats Favoris

Jeudi soir, la salle du conseil municipal de Lévis était bondée pour l’audience du Comité de démolition, qui aura à trancher sur la demande de démolition formulée par Chocolats Favoris.

Construit en 1909, le bâtiment patrimonial est en mauvais état. Acheté par Chocolats Favoris il y a plus de 25 ans, l’immeuble est affaibli par de nombreuses infiltrations d’eau. Si bien que l’entreprise a dû l’évacuer d’urgence il y a plus d’un an.

Au début du mois d’octobre, après moult analyses, Chocolats Favoris a annoncé ses couleurs pour le futur de maison mère du Vieux-Lévis.

La chocolaterie souhaite démolir le bâtiment situé en plein centre de l’avenue Bégin, avant d’y reconstruire un bâtiment neuf «le plus fidèlement possible».

Depuis que l’entreprise a fait savoir ses intentions, le dossier a fait couler beaucoup d’encre. Sociétés d’histoire, groupes de patrimoines, citoyens et voisins propriétaires de maisons ancestrales ont levé la main pour réclamer la sauvegarde de l’immeuble de type style cubique, emblématique du Vieux-Lévis.

Selon la fiche de la Ville de Lévis, le 32 rue Bégin est dans un «bon» état d’authenticité et est situé dans un milieu patrimonial de qualité «supérieure». Son état physique extérieur est considéré comme «bon» et son évaluation patrimoniale, elle aussi «supérieure».

Le 32, avenue Bégin est visiblement dans un mauvais état. Depuis plusieurs mois, du papier de construction enrobe certains murs. (Le Soleil, Caroline Grégoire/Le Soleil, Caroline Grégoire)

Le bâtiment «en péril»

En début de séance, pendant près de 30 minutes, trois experts mandatés par les demandeurs ont fait l’état du bâtiment que Chocolats Favoris souhaite démolir, puis remplacer, pour recommencer à faire des affaires dans le Vieux-Lévis.

Le constat des spécialistes en patrimoine et des architectes de Chocolats Favoris est sans équivoque : l’édifice est «en très mauvais état», voire «dangereux».

«Le cancer est vraiment pris», a résumé l’ingénieur en structures Olivier Lanthier du Groupe Lanthier experts-conseils, parlant de fondations «très, très, très endommagées».

Son confrère du groupe Couture et Tanguay, Simon Lehoux, a parlé «d’infiltrations d’eau à tous les niveaux» dans la structure et l’enveloppe du 32, avenue Bégin. Le massif serait «en très piteux état» et la structure de bois «grandement affectée par la pourriture».

Finalement, l’architecte Luc Tremblay, qui a aussi évalué l’état du bâtiment ancestral à la demande de Chocolats Favoris, conclut que «la solidité du bâtiment est grandement affectée», notamment puisque les quatre murs de l’immeuble «sont aussi dans un état pitoyable».

Les trois experts craignent qu’une intervention de rénovation majeure ne vienne sérieusement endommager les éléments patrimoniaux qu’on tente de préserver.

L’état du 32, avenue Bégin pourrait d’ailleurs mettre en danger les travailleurs lors de travaux, ont laissé entendre les experts de Chocolats Favoris.

Chocolats Favoris veut rester dans le Vieux-Lévis

Peu importe la décision du Comité, M. Auger est clair : Chocolats Favoris veut revenir le plus vite possible dans le quartier qui l’a pratiquement vu naître.

Le vice-président de Chocolats Favoris, Charles Auger, a répété à de nombreuses reprises son attachement pour le Vieux-Lévis, mais aussi pour le bâtiment qu’il souhaite aujourd’hui démolir. «C’est de très mauvaises nouvelles pour Chocolats Favoris, ces découvertes-là», s’est désolé l’entrepreneur lévisien.

La rénovation du 32, avenue Bégin aurait été la voie «la plus économique, la plus raisonnable et la plus logique», a convenu M. Auger. «Mais selon les experts, ce n’est vraiment pas possible, pas recommandable et pas souhaitable.»

«Notre but, notre place c’est vraiment le Vieux Lévis. On veut y revenir le plus rapidement possible.» — Charles Auger, vice-président de Chocolats Favoris

L’entreprise assure avoir respecté ses obligations et entretenu son bâtiment du Vieux-Lévis au fil du temps. Les enjeux seraient structurels et dateraient d’avant l’achat du 32, avenue Bégin par Chocolats Favoris.

Chocolats Favoris veut reconstruire sa maison du Vieux-Lévis «le plus fidèlement possible» si elle obtient l'autorisation de la Ville de Lévis pour démolir le 32, avenue Bégin. Cette image est «une inspiration», a indiqué Charles Auger. (Fournie par Chocolats Favoris)

Lévis doit faire sa propre analyse, réclament des citoyens

À la suite de la présentation des demandeurs, citoyens et groupes communautaires ont été invités à prendre la parole. Tour à tour, une dizaine de personnes ont supplié le Comité de démolition de réfléchir à deux fois avant d’autoriser la démolition du 32, rue Bégin.

Quelque 45 intervenants ont signifié leur opposition à la demande de démolition. De loin un record selon les archives de la Ville de Lévis. Une pétition de plus de 100 propriétaires du Vieux-Lévis et des lettres ouvertes d’organismes en patrimoine aussi ont demandé publiquement à Lévis de refuser la demande.

Sans remettre en doute la qualité des experts de Chocolats Favoris, les intervenants ont réclamé une contre-expertise indépendante avant toute décision.

L’absence de photos des dommages allégués dans la présentation de Chocolats Favoris a notamment fait sourciller les membres du public.

Plusieurs citoyens du Vieux-Lévis ont réclamé une contre-expertise pour s'assurer des conclusions des experts de Chocolats Favoris.

S’exprimant au nom de 105 propriétaires du Vieux-Lévis, l’architecte Anne Carrier a demandé à la Ville de Lévis de faire «un traitement plus approfondi» de l’état du bâtiment ancestral. «Par souci de transparence, on demande une contre-expertise qui serait faite par des professionnels reconnus pour son expertise en patrimoine.»

«Allez avec une contre-expertise et allons jusqu’au bout des choses pour nous convaincre.» — Anne Carrier, architecte et propriétaire de maisons ancestrales du Vieux-Lévis.

Reprenant l’image du «cancer incurable», Pascal Robichaud a également invité la Ville de Lévis «à aller consulter un spécialiste». Sophie Millard a affirmé ne pas vouloir se fier seulement sur les dires des experts de Chocolats Favoris. «On manque de preuves», a-t-elle indiqué, demandant elle aussi une contre-expertise.

Plusieurs autres citoyens ont fait la même requête au Comité de démolition.

Les prochaines étapes

Après avoir pris connaissance des analyses de Chocolats Favoris et des préoccupations des citoyens et des groupes de défense du patrimoine, les membres de Comité de démolition de la Ville de Lévis auront à trancher sur le sort du commerce.

Les trois membres du Comité, qui est présidé par l’élu de Repensons Lévis, Serge Bonin, peuvent accepter ou refuser la demande de démolition. Ils peuvent également commander leur propre expertise ou exiger certaines actions avant de prendre leur décision.

Le Comité peut par exemple autoriser la démolition, à condition que le propriétaire s’engage à préserver certains éléments pour les intégrer lors de construction du nouveau bâtiment.

La décision pourra ensuite être portée en appel. Elle se retrouvera alors devant le conseil municipal, où les élus municipaux voteront pour ou contre la démolition.

Le Comité de démolition n’a pas de délai maximum avant de rendre sa décision.