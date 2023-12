Inflation alimentaire : vers une guerre de prix?

Pour 2023, le rapport prédisait une augmentation moyenne du prix des aliments entre 5 et 7%. Pain, viande ou légume, la majorité des aliments ont goûté à la bulle inflationniste en moyenne de 5,9%.

«Par catégorie, toutes les prévisions se situaient dans la fourchette estimée, à l’exception des produits laitiers, qui étaient inférieurs à l’augmentation prévue, et de la boulangerie, qui a dépassé l’augmentation prévue pour 2023», souligne la 14e édition du rapport coécrit par des chercheurs de quatre universités canadiennes.

Les 12 derniers mois ont été «difficiles» selon Sylvain Charlebois, professeur titulaire et directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Surtout pour les familles. Sur le plan macroéconomique, plusieurs événements climatiques et géopolitiques ont créé une pression dans divers marchés. Ce qui s’est reflété directement dans le portefeuille de la population.

Et pour arrondir les fins de mois, plusieurs foyers ont coupé dans le garde-manger. Ou, du moins, ont réduit la facture d’épicerie de plusieurs dollars, malgré la hausse du prix des aliments.

Selon le rapport, les dépenses ont baissé de 261,24 $ par personne à 252,89 $ entre 2022 et 2023.

«Ce qui indique que les Canadiens réduisent leurs dépenses d’épicerie, soit en réduisant la quantité ou la qualité des aliments qu’ils consomment en substituant pour des alternatives moins coûteuses», estime l’étude.

Une situation «contre-intuitive et alarmante», décrit à son tour M. Charlebois.

Sévèrement frappé par l’inflation, le Québec est un marché où les gens dépensent beaucoup en alimentation en comparaison à leurs revenus, explique-t-il.

«Mais cette année, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés par les coûts du logement et ça les a forcés à revoir leur budget. Car c’est plus facile d’épargner à l’épicerie qu’avec le loyer. Parce qu’avec le loyer, il faut déménager.»

Un scénario en deux temps

Si l’inflation n’est pas près de disparaître, elle pourrait toutefois s’essouffler l’an prochain.

Les foyers canadiens verront une hausse du prix des aliments entre 2,5 et 4,5%. À titre de comparaison, l’inflation s’est située à 11% en 2022 puis 5,9% en 2023.

Pour une famille de quatre personnes — homme (31-50 ans), femme (31-50 ans), garçon (14-18 ans) et fille (9-13 ans) — l’étude démontre que les dépenses seront de 16 297,20 $, en hausse de 701,79 $ par rapport à l’année précédente.

Sylvain Charlebois a toutefois une vision plus optimiste. Il prédit plutôt une inflation en deçà de 2,5%.

«J’ai l’impression, d’après ce que je vois sur les marchés, qu’en 2024 on va avoir un scénario en deux temps : la fin de la tempête inflationniste et une évolution vers les guerres de prix.» — Sylvain Charlebois

Selon lui, de gros investissements réalisés dans le domaine de la distribution alimentaire pourraient influencer le prix sur les tablettes.

En avril, Metro a notamment investi 420 millions $ dans un nouveau centre de distribution de 600 000 pieds carrés à Terrebonne pour desservir ses trois enseignes, incluant Super C et Marché Richelieu.

«Ça veut dire qu’ils seront mieux outillés pour les guerres de prix.»

Consommateurs «nomades»

Mais il faut nuancer, précise-t-il. «C’est sûr que le panier d’épicerie ne va pas diminuer en prix, mais avec un bas taux d’inflation, ça permet aux épiciers de se battre pour aller chercher nos dollars comme consommateur.»

Les consommateurs sont maintenant «nomades», ajoute-t-il. «On se promène pour aller chercher les meilleurs prix possibles. On va même aller dans les magasins à 1$ pour acheter de la nourriture. On s’intéresse à [toutes les épiceries], on n’est pas loyal pour deux cennes.»

Les grandes chaînes l’ont déjà remarqué. Preuve à l’appui, les programmes de loyauté se sont multipliés dans les dernières années. Et ils «sont beaucoup plus agressifs».

«Les gens n’ont tellement pas d’argent à dépenser à l’épicerie en raison des coûts de logement qui explosent. Ils vont constamment être à la recherche d’aubaines.»

Les banques alimentaires pourraient également recevoir un afflux supplémentaire de demandeurs. En 2023, selon la Banque alimentaire du Canada, près de 2 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire au pays. Une hausse de 32% en comparaison à 2022 et de 78,5% par rapport à 2019.