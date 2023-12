Le magazine<em>Reader’s Digest</em> cessera ses activités au printemps.

La nouvelle a d’abord été éventée par le Globe and Mail, qui a assisté à une partie de la réunion. Une source, qui n’était pas autorisée à parler aux médias, a confirmé à La Presse Canadienne que cette annonce touche également la publication francophone et ses employés.

Le propriétaire du magazine a évoqué le déclin des revenus publicitaires, l’augmentation des coûts de production et les changements des habitudes de lecture, lors d’une réunion avec ses employés.

À Montréal, 10 employés avaient d’ailleurs reçu un avis de licenciement au mois de novembre, qui sera effectif à partir du 1er janvier, selon les avis de licenciement envoyés au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Pour plusieurs, Sélection du Reader’s Digest évoque le souvenir d’une pile de magazines dans les salles de bain des résidences québécoises ou une lecture agréable en salle d’attente. Le magazine était lu pour ses portraits, ses articles pratiques et ses témoignages. Dans l’industrie, la publication était reconnue pour son processus rigoureux de vérification des faits.

Avec la mort du Reader’s Digest, le paysage médiatique québécois perd une voix «humaniste», déplore son pigiste André Lavoie.

Avant d’y collaborer en 2016, le journaliste admet qu’il voyait la publication avec nostalgie, comme appartenant à une autre époque. Après avoir renoué avec le magazine, il a constaté que sa mission «n’a rien d’anachronique».

Il énumère la liste de personnes qu’il a rencontrées au fil de la soixantaine de portraits qu’il a rédigé, des Québécois qui ont fait leur marque dans différentes sphères de la société. «Ça parlait de sujet qui m’intéressent, raconte-t-il. Des gens engagés, des gens qui veulent rendre le monde meilleur.»

La fermeture d’un magazine est toujours une mauvaise nouvelle pour les journalistes pigistes qui y collaborent, déplore Léa Villalba, qui est présidente du conseil d’administration de l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). «Les magazines et les publications spécialisées, c’est nos principaux revenus.»

Le Reader’s Digest avait la réputation d’offrir de bons tarifs, ajoute-t-elle. De nombreux journalistes indépendants — son association en compte une centaine — doivent composer avec une stagnation des tarifs offerts par leurs clients depuis de nombreuses années.

Il n’a pas été possible d’avoir une réaction immédiate de l’éditeur américain des éditions canadiennes, Trusted Media Brand.

En 2021, les revenus d’exploitation de l’industrie canadienne des éditeurs de périodiques avaient fondu de moitié par rapport à 2013, selon des données de Statistique Canada publiées en janvier. Rien ne laisse croire que la tendance s’est inversée depuis avec la concurrence des géants du web pour les revenus publicitaires.

Plusieurs marques iconiques de l’imprimé québécois et canadien se retrouvent sous pression. Par exemple, l’édition québécoise du magazine Châtelaine a annoncé en mars qu’elle passait de six à quatre éditions annuellement.

Comme plusieurs membres dans son industrie, M. Lavoie évoque la concurrence des géants du web pour obtenir des revenus publicitaires. Au-delà de ce constat économique, il se dit inquiet de l’effet de ces technologies sur les habitudes de lecture.

«C’est une crise qui est provoquée par notre désintérêt de la lecture, tranche-t-il. Si les gens lisaient plus et lâchaient les écrans, ils s’ouvriraient à plein d’autres choses. Ça permettrait à beaucoup de publications de vivre. Les gens passeraient peut-être plus de temps à les lire qu’à taponner sur leur téléphone.»