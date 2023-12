Le Canada a élargi son excédent commercial en octobre

L’agence fédérale a observé en octobre une première baisse en sept mois des importations de véhicules automobiles et de pièces pour véhicules automobiles, de 5,8 %.

Pendant ce temps, les exportations d’aéronefs et autres matériaux et pièces de transport ont augmenté de 15 % pour atteindre 2,9 milliards $, ce qui a constitué la valeur la plus élevée depuis janvier 2021.

Ce sont les exportations d’autres matériaux de transport vers l’Arabie saoudite qui ont le plus contribué à la hausse en octobre 2023. L’effet combiné des baisses des exportations de produits énergétiques et des produits chimiques de base et industriels, produits en plastique et en caoutchouc, a en grande partie contrebalancé la hausse des exportations globales en octobre.

Après avoir augmenté pendant trois mois consécutifs, les exportations vers les États−Unis, le principal partenaire commercial du Canada, ont diminué de 1 % en octobre alors que les importations en provenance de ce pays ont fléchi de 3,9 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États−Unis s’est élargi pour un quatrième mois consécutif, passant de 11 milliards $ en septembre à 12,1 milliards $ en octobre.

Les exportations à destination de pays autres que les États−Unis ont augmenté de 3,9 % en octobre, tandis que les importations ont décliné de 0,9 %. Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États−Unis a diminué, passant de 9,9 milliards $ en septembre à 9,1 milliards $ un mois plus tard.