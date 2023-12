L’UPA veut un signal fort des gouvernements envers l’agriculture

Au terme de la marche qui regroupera des dizaines d’exploitants de tout le Québec, un manifeste sera lu puis remis à l’ensemble des députés québécois.

«C’est une grande marche de solidarité pour la relève agricole et l’avenir de nos entreprises rurales. Je n’ai jamais vu autant de pression financière sur le dos des producteurs», a indiqué le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Caron.

Selon lui, les agriculteurs vivent de nombreux enjeux à la fois économiques, climatiques et environnementaux sans obtenir les aides pour y répondre.

«En 10 ans, le budget de l’agriculture et de l’agroalimentaire au fédéral a diminué de 18 %. Il représente 0,42 % du budget total du gouvernement. Au provincial ce n’est pas mieux. Il a augmenté d’un petit 9 %, mais c’est seulement 0,98 % du budget total», s’est-il indigné.

Endettement

Pendant ce temps, l’Europe et les États-Unis ont fortement investi pour venir en aide à leurs agriculteurs. «En 2022, les États-Unis ont injecté 22,6 milliards $. Ici, on parle d’autonomie et de sécurité alimentaire, mais l’argent ne suit pas. On ne peut pas continuer à s’endetter pour nourrir les Canadiens. Les agriculteurs veulent s’impliquer au cœur de ce grand projet de société. La solution passe par eux», insiste M. Caron.

«Si la politique alimentaire est une priorité nationale, les budgets devront augmenter. Avec le désengagement de l’État, l’endettement a plus que doublé. On est rendu avec une marge négative», a-t-il poursuivi.

Cette pression financière oblige les agriculteurs, en particulier les jeunes à occuper un second emploi pour joindre les deux bouts.

«Les programmes d’aide pour la relève n’ont pas été actualisés depuis 10 ans. Au Canada, 46 % des producteurs de la relève ont un travail à l’extérieur de la ferme. Au Québec, 44 % d’entre eux ne se consacrent pas à 100 % à leur entreprise agricole.» — Martin Caron, président de l'UPA

M. Caron, s’inquiète d’un retour en arrière et d’un manque de relève. «Quand mes parents ont acheté la ferme. Mon père travaillait à côté le temps de devenir rentable. Lorsque j’ai pris la suite, j’ai pu me consacrer entièrement à la croissance de l’entreprise. Mais je m’inquiète pour mes enfants. Comment vont-ils y arriver», a-t-il partagé.

«Quel avenir?»

Depuis mardi et jusqu’à jeudi, l’UPA tient son congrès à Québec. Invité par l’organisation à s’adresser aux membres, le secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Francis Drouin, n’a pas convaincu Martin Caron.

«Les agriculteurs qui sont en manque de liquidité demandent au fédéral de reporter de deux ans le remboursement de l’aide d’urgence accordée pendant la COVID. M. Drouin nous a parlé d’un taux d’intérêt de 5 %. Mais il est sur les 60 000 $, donc, s’ils ne remboursent pas, les agriculteurs perdent 20 000 $ de subvention», rapporte-t-il.

«Les agriculteurs voient des milliards investis dans d’autres secteurs. On permet l’entrée de produits étrangers qui ont des exigences moindres. Quel est l’avenir de l’agriculture? — Martin Caron

M. Caron espère que le discours, mercredi, du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, apportera plus de réponses aux attentes des producteurs. «On participe au Fonds d’électrification et de changements climatiques. On a envoyé plus de 80 millions $ et nous n’avons quasiment aucun retour. Il faut un signal clair du gouvernement», plaide-t-il.