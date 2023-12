L’action de BRP à son pire niveau depuis trois ans

Mercredi, le titre à la Bourse de Toronto (TSX: DOO) avait terminé la journée à 95 $. Vingt-quatre heures plus tard, il se situait à 83,80 $, soit une chute de près de 12 %.

Dans sa déroute de jeudi, le prix a même été choir à 80,80 $. Il faut remonter à décembre 2020 pour retrouver l’action à ce niveau.

L'action de BRP sur 12 mois. (Google)

Jeudi, BRP a fait état d’un sévère affaiblissement de la demande pour ses produits qui s’est fait sentir dès le troisième trimestre clos le 31 octobre dernier. La société a vu son bénéfice net reculer de 55,4 %, soit à 63,1 millions $. Les revenus, pour leur part, ont diminué de 8,9 % à 2,47 milliards de dollars.

La direction de l’entreprise des marques Ski-Doo, Sea-Doo et Spyder a indiqué que l’industrie des véhicules récréatifs a été rattrapée par le ralentissement économique. La demande demeurait soutenue durant les mois d’août et de septembre, mais elle s’est détériorée en octobre, a affirmé le président et chef de la direction, José Boisjoli.

José Boisjoli, président et chef de la direction chez BRP (Archives La Presse)

Le déclin s’est surtout fait sentir en octobre et en novembre particulièrement dans les marchés internationaux, selon l’homme d’affaires.

Le manufacturier prévoit réduire sa production afin d’éviter de se retrouver avec un inventaire d’invendus. La société a également considérablement abaissé ses prévisions pour l’exercice 2024.

Récemment, La Tribune révélait que les signaux laissaient entrevoir une baisse de la production des véhicules à trois roues Spyder cet hiver. La compagnie de Valcourt aurait annoncé à ses équipes qu’elle devra sabrer dans le quart d’assemblage de soir.

De tels résultats n’ont pas manqué de retenir l’attention des analystes financiers. Cameron Doerksen, de la Banque Nationale, a fait passer sa cible du prix de l’action d’ici 12 mois de 136 $ à 107 $. Juste après le dévoilement de BRP, il maintenait ses prévisions à 136 $, le temps d’examiner les chiffres, mais le spécialiste s’est ravisé par la suite pour en soustraire 29 $.

«La vision de la direction pour l’exercice 2025 est que les revenus seront en baisse d’une année sur l’autre avec une contraction d’environ 100 points de base de la marge», souligne-t-il.

«Mais BRP devrait surperformer le secteur grâce à des gains de part de marché et en raison de sa concentration sur les produits haut de gamme, qui résistent mieux.»

Polaris aussi

Pendant ce temps, l’action du rival de toujours de BRP n’en mène pas plus large. Le titre de Polaris s’est posé à 82,47 $ US jeudi en fin de journée à la Bourse de New York. Mercredi à 16h30, son prix était de 85,88 $ US.

En juillet, l’action de l’entreprise du Minnesota avait atteint 137 $ US.

L’ensemble des analystes consultés par le site web spécialisé MarketBeat est moins sévère que M. Doerksen avec BRP. La moyenne des cibles des 12 prochains mois se situe à 140 $.