Le Canada va remplacer ses avions Aurora par des Boeing P8A

La transaction se chiffre à plus de 10 milliards $ au total, dont 5,9 milliards $ pour les avions eux-mêmes. Les aéronefs devraient être livrés en 2026 et 2027.

Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean−Yves Duclos, et le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François−Philippe Champagne, ont tenu une conférence de presse jeudi après-midi pour faire cette annonce.

Selon les autorités, l’avion de reconnaissance de Boeing est le seul appareil disponible qui répondra aux besoins de l’Aviation royale canadienne avant que les Aurora n’atteignent l’âge de la retraite en 2030.

Lors d’un breffage pour les médias, des responsables ont déclaré que la flotte offrirait au Canada de nouvelles capacités de chasse aux sous-marins dans l’Arctique, et que des alliés, dont la Norvège, utilisaient déjà ces avions dans le Grand Nord.

Ces responsables du ministère de la Défense, de l’Aviation royale canadienne et du ministère de l’Approvisionnement ont fourni ces informations sous le couvert de l’anonymat.

La décision d’opter pour un contrat unique a fermé la porte au constructeur québécois d’avions d’affaires Bombardier, qui avait fait pression en faveur d’un appel d’offres ouvert.

Une procédure de passation de marché classique avec appel d’offres ouvert prendrait environ trois à quatre ans avant que les avions puissent être achetés, ont rappelé des responsables jeudi.

Le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, a fait valoir que son avion, qui est actuellement un prototype et qui devrait sortir des chaînes de montage au début des années 2030, offrirait une alternative moins chère et de plus haute technologie, fabriquée au Canada.

Les responsables ont indiqué que Boeing avait également signé un accord prévoyant des activités commerciales et des investissements au Canada à hauteur de la valeur de sa part du contrat, qui s’élève à 5,4 milliards $.

L’accord conclu entre le Canada et le gouvernement des États-Unis lui permet d’acheter jusqu’à 16 avions, mais les responsables ont indiqué qu’il était prévu d’en acheter d’abord 14 pour répondre aux besoins de l’armée de l’air.

La nouvelle flotte sera basée en Nouvelle-Écosse, à la base des Forces canadiennes Greenwood, et en Colombie-Britannique, à la base des Forces canadiennes Comox. Les avions ont un rayon d’action de plus de 7000 kilomètres et peuvent être ravitaillés en vol grâce à la nouvelle flotte de CC−130 Husky.