Les pénuries de main-d’oeuvre coûtent 38 milliards aux PME

Le manque de personnel a amené certains employeurs à travailler plus d’heures, à réduire leurs heures d’ouverture et à refuser des services ou des contrats, explique Laure-Anne Bomal, économiste à la FCEI.

Elle affirme que même si ces chiffres n’indiquent pas que l’économie canadienne a perdu des milliards de dollars, il s’agit tout de même d’un montant de revenus important dont les PME auraient pu bénéficier.

Le rapport indique que les PME du secteur de la construction ont connu la plus grande perte d’opportunités commerciales potentielles, estimée à plus de 9,6 milliards de dollars l’année dernière, suivie par celle du secteur du commerce de détail avec une perte estimée à 3,8 milliards de dollars et des services sociaux avec une perte de 3,3 milliards de dollars.

Les PME québécoises sont les plus susceptibles d’avoir subi un manque à gagner en raison du manque de main-d’oeuvre, comparativement aux autres provinces, peut-on lire dans le rapport. Une sur trois a refusé des contrats.

La FCEI a proposé des solutions dans son rapport, notamment l’apprentissage intégré au travail dans les écoles secondaires, la mobilité de la main-d’oeuvre entre les provinces et une révision de politique fiscale existante.