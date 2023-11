Shopify: les ventes du Vendredi fou dépassent celles de 2022

La plateforme de commerce électronique établie à Ottawa indique que les entreprises utilisant son logiciel ont réalisé des ventes d’une valeur de 4,1 milliards de dollars vendredi dernier.

Le panier d’achat moyen au Canada au cours de la fin de semaine du Vendredi fou s’est élevé à 171,60$, la plupart des ventes ayant eu lieu vers midi, heure de l’Est, le vendredi.

Shopify indique que les catégories d’achat les plus populaires dans le pays étaient les cosmétiques, les colliers, les chemises, les boucles d’oreilles, les sous-vêtements et les chaussettes.

Selon Salesforce, les ventes en ligne du Vendredi fou ont totalisé 70,9 milliards à l’échelle mondiale et ont augmenté de 2% au Canada par rapport à l’année précédente.

Cette hausse des achats lors du Vendredi fou s’est produite alors que l’inflation et les taux d’intérêt restent élevés, ce qui pèse sur les consommateurs et pousse nombre d’entre eux à rechercher des rabais plus importants que d’habitude.

