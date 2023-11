Lion Électrique annonce la mise à pied de 150 personnes

L’entreprise, établie à Saint-Jérôme dans les Laurentides, dit vouloir ainsi «diminuer sa structure de coûts et améliorer sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité.»

Les 150 emplois touchés sont répartis au Canada et aux États-Unis dans les secteurs du support à la production, de la fabrication, du développement de produits et de l’administration.

Dans un communiqué publié lundi matin, le chef de la direction et fondateur de la Compagnie Électrique Lion, Marc Bédard, explique que «bien que cette décision ait été très difficile à prendre et que nous soyons déçus de nous séparer d’employés que nous estimons, cette initiative est la plus judicieuse pour la Société à ce stade-ci».

Il ajoute être «convaincu que l’équipe qui reste en place a tous les atouts pour accroître davantage le leadership de Lion».

Pertes au troisième trimestre

Les résultats du troisième trimestre de Lion, publiés le 7 novembre dernier, indiquaient que l’entreprise avait légèrement creusé sa perte nette par rapport au trimestre correspondant de 2022, celle-ci passant de 17,2 millions $ US à 19,9 millions $ US.

Malgré tout, durant ce trimestre clos le 30 septembre, les produits de ses activités ordinaires avaient atteint un record de 80,3 millions $ US, en hausse de 39,4 millions $ US en un an. Au cours de la même période, la marge brute était passée de 3,8 millions $ US à 5,4 millions $ US.

Le carnet de commandes de Lion Électrique était bien garni : il s’élevait en date du 6 novembre à 2232 véhicules urbains tout électriques de poids moyens et lourds, soit 268 camions et 1964 autobus, pour une valeur totale combinée d’environ 525 millions $ US, selon les estimations de la direction.

Lion Électrique imputait largement sa perte nette du troisième trimestre à la diminution moindre de la juste valeur des obligations liées aux bons de souscription d’actions.

