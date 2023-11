Le transport interurbain par autocar à la croisée des chemins

L’étude publiée, lundi, révèle une forte diminution des départs hebdomadaires depuis 1981. Ils sont passés de 6000 à 882 par semaine, soit sept fois moins de départs qu’en 1981. Durant cette même période, la population du Québec a pourtant augmenté de 34 %.

«Au Québec, on confie au privé le soin d’assurer ce service. Mais ces entreprises comme toutes entreprises privées recherchent la rentabilité. Et quand elle n’est pas là, les entreprises réduisent ou éliminent le service pour éviter les pertes», analyse l’un des auteurs de l’étude, Colin Pratte, chercheur à l’IRIS.

Seulement dans les six dernières années, le nombre de départs de cette industrie a diminué de 33 %.

«En 1996, un rapport de plus de 200 pages expliquait noir sur blanc au ministère du Transport que si rien n’était fait, l’offre continuerait à chuter. On se retrouve presque 30 ans plus tard avec une situation encore plus catastrophique que celle annoncée», dénonce M. Pratte.

Entre 2016 et 2018, les transporteurs privés ont accusé des déficits nets moyens de 16 millions $. Ceux-ci ont probablement empiré avec la pandémie, estime M. Pratte.

Une politique de la voiture

Selon M. Pratte, le transport interurbain par autocar demeure le parent pauvre des politiques publiques du transport en commun.

En 2022, le programme d’aide au développement du transport collectif du ministère des Transports allouait moins de 1 % de son enveloppe totale de 275 M$ au transport interurbain par autocar. À l’inverse, le transport en commun urbain reçoit 94 % de l’aide financière octroyée.

Ce désengagement des pouvoirs publics dans le financement du transport interurbain est dû également à une politique clairement ciblée vers l’automobile, affirme M. Pratte.

«En 1971, 1,7 million de véhicules circulaient au Québec, soit un véhicule pour 3,5 habitants. En 2021, on est passé à un parc automobile de plus de six millions de voitures, soit un véhicule pour 1,4 habitant.» — Colin Pratte

«Aujourd’hui, on se retrouve avec un parc automobile géant qui tend à justifier la disparition des services d’autocars», poursuit-il.

L’exemple de la ligne Saint-Georges–Québec

Depuis le 1er avril, le trajet entre Saint-Georges et Québec n’existe plus. Le service était offert depuis 1991. L’entreprise Autobus Breton proposait chaque jour deux allers-retours.

La société beauceronne avait décidé de mettre fin à ce service parce que la rentabilité n’était plus au rendez-vous.

«Autobus Breton a obtenu une aide temporaire d’un an. Les coûts de fonctionnement annuels étaient de l’ordre de 450 000 $ par année. Une somme petite qui aurait pu être prise en charge facilement par des fonds publics d’une manière récurrente», soutient M. Pratte.

Pour le chercheur, la baisse de l’achalandage est le reflet de l’augmentation du nombre de véhicules depuis les années 70. «C’est un cercle vicieux, on a renforcé la dépendance à l’automobile au lieu de promouvoir les alternatives», regrette-t-il.

Un service essentiel

Or, posséder une voiture coûte très cher. «D’après Statistique Canada, une voiture représente 15 à 20 % du budget d’un ménage», mentionne l’auteur de l’étude.

De l’avis de M. Pratte, le transport interurbain par autocar devrait être considéré comme un service public de première nécessité au même titre que la santé ou l’éducation.

«Certains états américains, dont l’Oregon, le transport interurbain collectif est considéré comme un service essentiel. Lorsqu’une ligne déficitaire est menacée de coupure, ils vont la financer d’une manière permanente pour la maintenir», cite-t-il en exemple.

Plus près de chez nous, certaines municipalités se sont regroupées pour exiger du ministère des Transports un modèle public de déplacement interurbain en autocar. Le gouvernement alloue entre autres 163 000 $ en moyenne par année au trajet Trois-Rivières–La Tuque.

«Le corridor Saint-Jérôme–Mont-Tremblant est un autre exemple de collaboration intermunicipale pour le financement de transport interurbain par autocar. Les pouvoirs publics financent à hauteur de 1,76 million $ par année le trajet. Si j’étais Beauceron, je me sentirais outrée de savoir que certains ont droit à un apport public, et pas d’autres», souligne M. Pratte.

«L’intervention publique permet également de diminuer le prix du billet. Et pour concurrencer la voiture, il est nécessaire de rendre le trajet en autobus moins cher et fréquent», ajoute-t-il.

Éviter les erreurs du 20e siècle

L’automobile représente d’autre part un coût non négligeable sur l’environnement. D’ici 2050, le gouvernement Legault souhaite réduire le parc automobile de 50 %. «Ça ne se fera pas tout seul, prévient M. Pratte. Le besoin de mobilité ne va pas baisser.»

Selon Colin Pratte, la volonté de réduire le nombre de véhicules sur les routes doit être suivie par une véritable politique nationale.

«Des billets d’avion à 500 $ en région, c’est un échec. Toutes les régions ne possèdent pas un aéroport. Mais tout le monde a des routes», cingle M. Pratte.

Encore faut-il investir l’argent à la bonne place, fait valoir le chercheur. «On est en train de reproduire les mêmes erreurs qu’au 20e siècle. En 2030, plus de 90 % des batteries seront destinées aux voitures. Seulement 3,5 % de la production mondiale sera dédiée à des autobus. On devrait voir un ratio inverse», plaide-t-il.

«Au lieu de subventionner les voitures électriques solos, les gouvernements fédéral et provincial devraient supporter la mise sur pied d’un véritable service public d’autobus électriques. Et ça coûtera moins cher qu’un troisième lien», conclut Colin Pratte.