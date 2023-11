Hydrogène vert: de l’intérêt et des craintes pour l’industrie du transport lourd

L’étude a été réalisée par Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), et InnovÉÉ – le Regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) en énergie électrique. Ses résultats ont été présentés lundi matin, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, devant divers acteurs impliqués dans le domaine ou intéressés par l’utilisation de l’hydrogène vert dans l’industrie des transports.

L’étude brosse notamment un portrait de la perception de l’hydrogène vert qu’ont plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine du transport lourd au Québec. Les principales inquiétudes relevées sont quant à la fiabilité et à la performance d’éventuels camions fonctionnant avec cette source d’énergie, les défis de ravitaillement, ainsi que le manque de balises et d’incitatifs gouvernementaux.

«La principale appréhension, c’est la question du coût de la molécule d’hydrogène elle-même. C’est surtout ça qui va faire la différence, qui va dire si ça va être éventuellement intéressant. Parce que d’autres secteurs vont avoir besoin d’hydrogène et ça va faire monter les coûts», explique Alex Champagne-Gélinas, directeur du développement stratégique chez InnovÉÉ.

Alex Champagne-Gélinas, directeur du développement stratégique chez InnovÉÉ (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Ceci dit, avec l’hydrogène vert, des entreprises de transport pourraient décider d’être autosuffisantes, ce qui n’est pas possible avec les énergies fossiles.

«L’hydrogène, c’est possible de le produire à petite échelle, il n’y a pas besoin d’avoir d’immenses raffineries comme pour le diesel. Une entreprise pourrait être autosuffisante en achetant un électrolyseur. Il y a déjà des projets comme ça, notamment la mine Raglan, dans le nord, qui va acheter un électrolyseur et qui a regardé pour des stations à hydrogène dans certaines de leurs opérations», illustre-t-il.

M. Champagne-Gélinas relève également, parmi les «freins» au développement du camionnage lourd à l’hydrogène, le manque de normes gouvernementales claires pour aider les entreprises à savoir dans quel cadre elles devront œuvrer. Selon celles-ci, il manque également d’incitatifs financiers aux entreprises, le temps que la transition vers l’hydrogène leur permette de réaliser des économies d’échelle.

Le directeur du développement stratégique chez InnovÉÉ rapporte toutefois que le soutien et l’intérêt du gouvernement québécois pour des projets comme celui de TES Canada envoient un message encourageant.

«Avec les annonces récentes, on voit qu’il y a un soutien peut-être plus important que ce qu’on estimait pendant qu’on réalisait l’étude», mentionne-t-il.

La pression du domaine

La présentation des faits saillants était suivie d’un panel auquel ont participé quelques acteurs de l’industrie du transport lourd et du développement de l’hydrogène vert. Les participants ont notamment pu entendre le point de vue de Catherine Morneau, vice-présidente exécutive et directrice générale du Groupe Morneau.

«Les gens ne réalisent pas toujours la pression à laquelle l’industrie est soumise. On doit livrer des marchandises et des biens dans des délais très serrés. Et souvent, on a des rendez-vous: on doit être à tel entrepôt à 8h, 6h ou 5h du matin pour livrer. Alors c’est important d’être certains de la fiabilité de nos camions», a-t-elle fait remarquer.

Par ailleurs, si le Groupe Morneau est la première entreprise de transport au Canada à s’être dotée d’un camion de classe 8 électrique en 2021, Mme Morneau souligne qu’il ne s’agissait pas d’un si grand saut dans le vide.

«On savait qu’il y avait déjà une centaine de ces camions qui étaient utilisés aux États-Unis, le véhicule avait eu le temps de faire ses preuves», rappelle-t-elle.

«On est très intéressés par l’option de l’hydrogène, on est curieux, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas définies. On espère que ça va fonctionner, mais on a encore beaucoup de questions.» — Catherine Morneau, vice-présidente exécutive et dg du Groupe Morneau

Martin Blanchet, directeur des ventes nationales, poids moyens, camions électriques et énergies alternatives chez Peterbilt Canada, reconnaît pour sa part que les indicateurs de fiabilité pour les véhicules à l’hydrogène se font encore attendre.

«On va les avoir en 2025. Mais il y a quand même Toyota, qui a développé un camion à l’hydrogène, et qui a une réputation de ne pas lancer des produits qui ne sont pas testés comme il le faut», souligne-t-il.

Quant aux craintes de manquer de concessionnaires pour la vente et l’entretien de véhicules à l’hydrogène, il assure que le réseau nord-américain est déjà bien développé.

«On n’a pas à mettre sur pied un nouveau réseau de soutien, on va former les équipes actuelles», précise M. Blanchet.

Parmi les panélistes, on comptait aussi Friedrich Dehem-Lemelin, fondateur de Hydrolux, qui souhaite développer un réseau de stations-service autoproductrices en hydrogène vert. Un premier réseau transquébécois doit se déployer de 2025 à 2027, a-t-il rappelé. Ce réseau comptera sept stations-services.

Représentation d'un électrolyseur. (Bruno Pollet UQTR)

Également participant au panel, le professeur Loïc Boulon, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’UQTR, a pour sa part invité les entreprises à ne pas attendre pour faire la transition vers les énergies vertes, notamment l’hydrogène.

«Il ne faut pas attendre d’avoir plus d’efficacité ou une baisse des coûts pour faire la transition. Parce que la transition, c’est là qu’elle se passe», a-t-il insisté.

À quand les premiers camions?

Manifestement, il faudra attendre de voir les premiers camions fonctionnant à l’hydrogène circuler sur les routes du Québec pour que les compagnies de transport puissent avoir toutes les réponses à leurs questions.

«Je pense qu’à court terme, on va commencer à en voir sur nos routes, mais à grande échelle, ce ne sera pas pour tout de suite. De toute façon, les carnets de commandes des fabricants sont saturés. Même si quelqu’un disait aujourd’hui ‘’je me lance’', il n’aura pas de camion avant 2025-2026», illustre Alex Champagne-Gélinas.

Celui-ci ajoute qu’il ne faut pas voir l’hydrogène en compétition avec les véhicules à pile, mais plutôt en complémentarité, puisque le premier a le potentiel d’offrir une plus grande autonomie aux véhicules, ce qui sera indispensable pour les longues distances qu’il faut parcourir au Québec. Enfin, sur la fiabilité et la performance des véhicules, il reconnaît qu’il y a encore «un immense travail à faire».

«En termes de fiabilité, il faut savoir comment faire si un camion brise. Un véhicule diesel, le chauffeur est souvent capable d’ouvrir le capot et de réparer. Avec l’hydrogène, si on ne sait pas comment faire et qu’il faut attendre 5 heures que quelqu’un arrive, c’est un problème», convient-il.

«Mais ce n’est pas juste l’hydrogène: on a été confrontés aux mêmes choses avec le développement du diesel, qu’on a perfectionné à travers les années», rappelle-t-il.