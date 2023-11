Funeraweb : une tendance inévitable

Aujourd’hui, on ne pourrait pas imaginer des funérailles sans un volet virtuel. Toutefois, ce n’était pas le cas jusqu’à il y a quelques années.

La pandémie est venue changer la donne, alors que les restrictions sanitaires ont compliqué le travail des maisons funéraires dans la tenue des commémorations. Alors que la Santé publique limitait le nombre de personnes à pas plus de 10 à la fois, voire pas du tout, Funeraweb était déjà prête. L’entreprise, qui a des bureaux à Montréal et à Québec, fournit des produits de commémoration et les services virtuels lors de célébrations funéraires.

«Le virtuel est déjà avec nous depuis 2012. Bien avant la pandémie. Mais cela a pris une tout autre ampleur lorsque la pandémie est arrivée. On fait tous les produits souvenirs et on peut faire des funérailles complètes en virtuel», raconte Chantal Lepage, cofondatrice et copropriétaire de Funeraweb.

«Ça a été la force de notre entreprise. Nous ne nous sommes pas improvisés avec la pandémie. On était déjà là. […] On est fiers d’avoir été prêts.» — Chantal Lepage, cofondatrice et copropriétaire de Funeraweb

Les restrictions liées à la pandémie ont fait du tort aux familles endeuillées. «Les gens voulaient reporter les funérailles. Tous ceux qui œuvrent dans le deuil disaient que de reporter les funérailles, c’est comme reporter une peine», ajoute Mme Lepage.

«On était la solution de rechange pour les maisons funéraires de pouvoir tenir des funérailles et donner accès à tous les autres membres de la famille ou amis en virtuel.»

Selon la cofondatrice de Funeraweb, cela a été fort apprécié. «On a eu plein de beaux témoignages de la part des familles pour nous dire : “Merci pour vos services. On a pu faire notre deuil, enfin...” Parce qu’ils auraient pu reporter les funérailles six mois ou un an plus tard... Il y en a qui ne les ont jamais faites», relate-t-elle.

Le concept d’Espace commémoratif, développé depuis trois ans par Funeraweb, s'inscrit dans les tendances du futur pour le marché funéraire. Il s’agit d’un lieu unique de commémoration virtuel où sont regroupés toutes les souvenirs et rituels funéraires de l’être cher. (Funeraweb)

De plus en plus en demande

Avant la pandémie, les conseillers aux familles offraient les services de Funeraweb, mais sans plus. «Depuis la pandémie, notre service n’est plus simplement offert, il est intégré à l’offre des maisons funéraires», explique Mme Lepage. «Et les quelques-unes [des maisons funéraires] qui sont encore très réticentes à offrir nos services, elles se le font demander par les familles endeuillées. Tous les deux mois, il y a une nouvelle maison funéraire qui nous appelle. Ce n’est pas tout le monde qui a envie d’offrir de la technologie.»

Elle estime que son entreprise est maintenant présente dans «85-90 % du marché au Québec de toutes les chapelles dans les maisons funéraires».

«Et quand tu perds deux ou trois importantes funérailles parce que tu n’offres pas le virtuel et que ton compétiteur l’offre, c’est un élément qui fait changer son fusil d’épaule...»

L’Espace commémoratif proposé par Funeraweb permet le partage de textes, de messages vocaux, de vidéos et de photos lors des anniversaires de décès. (Funeraweb)

À l’ère de l’aide médicale à mourir

L’aide médicale à mourir change aussi la donne et apporte à l’industrie quelque chose de prévisible. «Nous sommes en train d’implanter la deuxième phase dans le registre des condoléances. Ce sera une façon pour une personne qui sait qu’elle va mourir et qui voudrait offrir à ceux qui restent des souvenirs d’elle : textes, photos ou un montage qu’elle aura fait elle-même... Ça va devenir son espace de commémoration», résume Mme Lepage. «Et on le voit de plus en plus souvent. Des gens se filment eux-mêmes avant et la vidéo est diffusée sur écran pendant la cérémonie.»

Quelle sera la prochaine étape pour Funeraweb? Après avoir commencé le volet virtuel avec les cérémonies en chapelle et les expositions du corps ou de l’urne dans le salon, la firme a lancé, pendant le congrès des thanatologues, son concept de boutique commémorative. «Les gens qui regardent en virtuel les funérailles ont aussi accès à une boutique pour s’offrir un souvenir de l’être cher», décrit la chef d’entreprise qui emploie 22 personnes.

«Le futur, c’est de faire une synergie entre tous les produits virtuels et imprimés. Et de créer l’espace commémoratif. Et on y aurait accès à l’aide d’un code QR qui serait dans un cimetière, par exemple. On numérise le code qui est sur l’épitaphe et ça va nous mener sur l’espace virtuel du défunt en question.»

La beauté dans tout ça, c’est que c’est personnalisable à l’infini, selon Mme Lepage. «C’est un concept qui est très important dans le monde funéraire. On personnalise l’espace virtuel du défunt. On personnalise les cérémonies dans les maisons funéraires», conclut-elle.