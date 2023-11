Forte demande pour les sapins de Noël

Après trois années où la demande s’est accrue, elle devrait se stabiliser, selon le président de l’Association de producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ), Charles Vaillancourt. Il attribue l’augmentation des dernières années aux voyageurs qui passaient exceptionnellement les fêtes à la maison et à l’autocueillette des sapins, activité extérieure très populaire en pleine pandémie.

Mais la demande est encore très forte pour les sapins naturels, tant au Québec qu’à l’étranger. La production d’arbres mettra encore plusieurs années à rattraper la demande, explique M. Vaillancourt, puisque la culture d’arbres de Noël suit un cycle de huit à dix ans.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ne compile pas l’évolution du prix des sapins sur les marchés intraprovincial et interprovincial, mais il mesure le prix des sapins exportés, qui ne cesse d’augmenter. Depuis 2017, le prix des arbres de Noël exportés par le Québec a plus de doublé.

Évolution du prix d'un arbre exporté par le Québec de 1996 à 2022. (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.)

Si les prix ont explosé en 2021, c’est notamment en raison d’un «retard sur les prix», juge Charles Vaillancourt, de l’APANQ. «On était en retard. On est rendus avec des prix normaux pour un arbre de Noël», affirme-t-il.

Cette année, l’inflation ne fait qu’augmenter la pression sur le prix des arbres, que les consommateurs sentiront inévitablement. La hausse du prix du carburant et la hausse du salaire minimum sont certains des facteurs qui obligent les cultivateurs à monter leur prix de vente, explique Charles Vaillancourt.

On peut donc s’attendre à une légère hausse liée aux coûts de production plutôt qu’une hausse «faramineuse» liée à l’offre et à la demande, comme dans les dernières années. «On est conscients qu’on se bat contre un arbre artificiel qui peut être réutilisé d’année en année.

«C’est pour ça qu’on tient à maintenir un prix compétitif, pour ne pas perdre des clients du naturel vers l’artificiel», ajoute le président de l’APANQ.

De l’Estrie aux États-Unis

Parmi les 2 379 324 arbres exportés par le Canada en 2022, 1 504 736 (63%) viennent du Québec. Ces exportations représentent 66 millions de dollars pour la province et 98 millions pour le pays.

Du 1,5 million d’arbres de Noël qui quittent la province, 97% prennent la direction des États-Unis, principalement vers les États de New York, du Massachusetts et de la Caroline du Nord. Les autres sont principalement vendus dans les Caraïbes.

Quant à la provenance des arbres de Noël québécois, elle est majoritairement concentrée en Estrie. Cette région est l’hôte de près de la moitié des exploitations d’arbres de Noël, et des deux tiers de la superficie exploitée à ces fins dans la province. La région de Chaudière-Appalaches arrive bonne deuxième.