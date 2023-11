Meta a sciemment conçu ses plateformes pour attirer les enfants, selon des documents

Les documents de l’entreprise cités dans la plainte décrivaient plusieurs responsables de Meta reconnaissant que l’entreprise avait conçu ses produits pour exploiter les lacunes de la psychologie de la jeunesse, telles que le comportement impulsif, la sensibilité à la pression des pairs et la sous-estimation des risques, selon les rapports. (Jeff Chiu/Archives Associated Press)

La plainte, initialement rendue publique sous forme expurgée, constituait la première salve d’un procès intenté fin octobre par les procureurs généraux de 33 États.

Selon les rapports, Meta a déclaré dans un communiqué que la plainte dénature son travail, entrepris au cours de la dernière décennie, visant à rendre l’expérience en ligne sûre pour les adolescents. Le géant du Web déclaré qu’il ne conçoit pas ses produits pour créer une dépendance chez les jeunes utilisateurs.

Meta n’a pas immédiatement commenté la plainte non expurgée suite à une demande de l’Associated Press.

D’autres ont reconnu que Facebook et Instagram étaient également populaires auprès des enfants de moins de 13 ans qui, conformément à la politique de l’entreprise, n’étaient pas autorisés à utiliser le service.

Un responsable de la sécurité de Facebook a fait allusion à la possibilité que la répression des jeunes utilisateurs puisse nuire aux activités de l’entreprise dans un courriel de 2019, selon le rapport du Wall Street Journal. Mais un an plus tard, le même dirigeant s’est dit frustré par le fait que, même si Facebook étudiait volontiers l’utilisation d’utilisateurs mineurs à des fins commerciales, il ne montrait pas le même enthousiasme quant aux moyens d’identifier les plus jeunes et de les retirer de ses plateformes.

La plainte indique que Meta a parfois un arriéré allant jusqu’à 2,5 millions de comptes de jeunes enfants en attente d’action, selon les rapports.