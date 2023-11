GardaWorld signe des contrats de 2,7 milliards avec l’ACSTA

Ces ententes portent sur la prestation de services de sécurité à l’embarquement des passagers, du personnel de l’aéroport, des membres d’équipage, du personnel de cabine et des bagages dans les plus grandes régions administratives de l’ACSTA le Centre et l’Est, ce qui représente 45 aéroports, soit la moitié de tous les aéroports de l’ACSTA.

GardaWorld desservira notamment deux des plus importants aéroports internationaux au Canada, soit l’aéroport Pearson de Toronto et l’aéroport international Montréal-Trudeau, qui accueillent à eux seuls un total de 55 millions de voyageurs par année.

Ces accords de cinq ans sont évalués à environ 2,7 milliards de dollars au total, avec deux options de prolongation de cinq ans chacune. Les ententes entreront en vigueur le 1er avril 2024.

GardaWorld travaille avec l’ACSTA depuis 2003 et emploie plus de 5000 agents de contrôle.