Selon Harry Brignull, un expert du design d’interfaces numériques qui a inventé l’expression en 2010, les dark patterns sont des stratagèmes utilisés sur le web pour vous inciter à un achat ou à une inscription non prévue.

À l’origine, les dark patterns étaient liés aux arnaques. Il est illégal de tromper les consommateurs. Dans les faits, on les retrouve partout. Et il est très difficile de prouver qu’il y a eu supercherie.

« Il existe toute une panoplie qui vont de choses très courantes, comme une fausse rareté par exemple. Dire qu’il en reste seulement cinq, dépêchez-vous, c’est de la manipulation psychologique. On se dit qu’on ne peut pas manquer cette occasion-là », explique Stéphane Hamel, chargé d’enseignement au Département de marketing de la Faculté des sciences de l’administration à l’Université Laval.

Pour Luis Pineda, analyste économique chez Option consommateur, l’ensemble de l’univers numérique utilise les dark patterns dans le but de capter l’attention des consommateurs. « On veut les faire dépenser plus, mais également obtenir leurs données personnelles en les incitant à souscrire des abonnements », mentionne-t-il.

Le géant du commerce en ligne, Amazon, s’est fait épingler, en juin, par l’autorité des associations de consommateurs aux États-Unis (FTC). Celle-ci reprochait à Amazon de forcer la main à ses abonnés pour qu’ils gardent Prime.

« Le bouton pour profiter de Amazon Prime est vraiment mis en évidence, alors que celui pour refuser est écrit en tout petit et la couleur est plus claire. Il est également compliqué d’annuler la souscription. C’est clairement du dark patterns », relate M. Hamel.

« Les frais cachés sont un autre bel exemple de dark patterns. Le client est rendu tellement loin dans sa démarche d’achat que lorsqu’il arrive pour payer, il n’a souvent pas le goût de retourner en arrière ou d’abandonner son achat. » — Stéphane Hamel

« On le voit beaucoup avec les billets d’avion à bas prix. C’est alléchant, mais tout d’un coup des frais s’ajoutent comme pour les bagages ce qui fait considérablement gonfler la facture », dénonce-t-il.

Une régulation gouvernementale difficile

Selon le Bureau de la concurrence du Canada, la Loi sur la concurrence interdit à quiconque de donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important pour promouvoir la vente d’un produit, d’un service ou d’intérêts commerciaux. Une indication concerne un point important si l’impression générale qu’elle donne amène une personne à agir d’une manière précise, comme acheter ou utiliser un produit ou un service.

« Les dark patterns font référence à des pratiques commerciales trompeuses qui poussent les utilisateurs à faire des choix qu’ils n’auraient pas faits autrement. Ils causent des dommages et altèrent l’expérience des consommateurs dans leur processus d’achat », écrit un porte-parole en réponse aux questions du Soleil.

Cependant, les techniques sont tellement nombreuses et sophistiquées qu’il est difficile de l’avis de M. Pineda de toutes les réguler par des lois.

« Le phénomène est émergent et la loi arrive toujours en retard. Les stratagèmes se développent très rapidement. Elles ne sont pas forcément illégales, mais l’éthique est questionnable parce que la loi est contournée. » — Luis Pineda

« C’est d’autant plus difficile que la jurisprudence finirait par passer au-dessus de la loi, renchérit Stéphane Hamel. On le voit en ce moment avec la loi 25. Dans le concret, on se rend compte qu’il y a plein de subtilités. Les avocats vont dire que non, la loi, c’est pas tout à fait ça qu’elle dit, donc on peut le faire. »

Repérer les dark patterns et s’en protéger

Le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège est de s’éduquer au même titre que la fraude ou les finances personnelles, suggère M. Hamel.

Quelques conseils :

Magasinez plusieurs semaines avant les soldes afin de connaître le véritable prix;

Assurez-vous que le rabais en est vraiment un, les prix sont régulièrement gonflés quelques jours avant;

Gardez en tête vos besoins pour éviter une facture salée;

Vérifiez votre panier d’achats avant de cliquer sur payer. Des cases ont peut-être été cochées à votre insu;

Magasinez sur des sites reconnus. Les rabais trop beaux pour être vrais sont souvent des techniques de fraudes pour voler vos informations;

Ne vous laissez pas amadouer par les couleurs vives et les caractères gras;

Gardez l’œil ouvert pour repérer les adhésions, les abonnements et les renouvellements automatiques;

En cas de litige, vous pouvez vous tourner vers l’Office de la protection du consommateur au Québec ou le Bureau de la concurrence du Canada pour faire valoir vos droits.