Vendredi fou: les petits détaillants veulent attirer les clients

Les commerces indépendants et petits détaillants sont de plus en plus nombreux à participer au Vendredi fou. (Archives La Presse canadienne, Jacques Boissinot/Archives La Presse canadienne, Jacques Boissinot)

« Cette année, c’est le véritable retour des aubaines en magasin », constate François-Jérôme Gosselin, président et cofondateur de Novatize.

Spécialisée dans l’implantation de solutions technologiques pour faire du commerce en ligne, la firme de Québec a accompagné plusieurs PME québécoises dans l’élaboration de leur stratégie de marketing pour le Vendredi fou et le Cyber lundi.

« Il y a quelques années, les PME ne se sentaient pas concernées. Maintenant, c’est tout le contraire. Elles savent que c’est un week-end payant et elles veulent en tirer profit », indique-t-il.

Certains de ses clients ont même élaboré leur stratégie depuis le mois d’août, dans le but de se démarquer de la concurrence et d’attirer les clients. « En période d’inflation, la concurrence est encore plus forte. Une bonne promotion, bien ciblée, peut faire la différence pour les commerçants qui subissent aussi la hausse des coûts. »

Bien que la tendance du Vendredi fou provienne des grands détaillants, les commerces locaux peuvent aussi tirer leur épingle du jeu, soutient-il. D’abord, en récompensant leur clientèle régulière, par le biais d’une promotion exclusive ou diffusée dans une infolettre, notamment.

Le retour en magasin

Mais aussi en les attirant à l’intérieur de leur commerce. « C’est connu que le panier d’achat est plus élevé en magasin qu’en ligne. Il y a souvent des achats supplémentaires spontanés », renchérit M. Gosselin.

S’il remarque le retour des consommateurs en magasin, cela se fait différemment des années antérieures.

« Le commerce unifié est une tendance qui s’en vient. Les clients remplissent leur panier en ligne et se rendent ensuite en magasin pour finaliser la transaction. Ils ne veulent pas attendre en file, ni se déplacer inutilement. » — François-Jérôme Gosselin, président et cofondateur de Novatize

L’expérience en magasin doit donc être agréable, rapide et pertinente. Un conseil pour les marchands : mettez à jour vos inventaires en ligne.

Pour les marchands retardataires, il n’est pas trop tard pour joindre le mouvement et déployer une stratégie de vente, juge le spécialiste. « Faites-le en ligne et sur vos réseaux sociaux. Les outils technologiques sont plus simples aujourd’hui; on peut facilement coordonner et publiciser une promotion dans la même journée. »

Selon le président de Novatize, le fait d’étendre les rabais sur plusieurs jours est aussi une bonne façon de prendre le pouls de la clientèle et d’ajuster la promotion au besoin.

Les rabais permettent aux marchands d’écouler des inventaires, rappelle M. Gosselin. « Avec la hausse des taux d’intérêt, aucun commerçant ne veut stocker de la marchandise sur une longue période. »

Pas une majorité

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) constate aussi que le nombre de PME qui participent au Vendredi fou est en augmentation. Mais ce n’est pas encore une majorité.

« Plus de deux PME sur cinq organiseront une vente ou offriront des rabais », affirme pour sa part François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Malgré qu’elles soient de plus en plus nombreuses, 65% des PME s’attendent toutefois à perdre des ventes au profit des multinationales et des géants du commerce en ligne. C’est ce qu’indique un sondage mené par la FCEI et dont les résultats ont été dévoilés lundi.

Samedi PME

Pour renverser la tendance, la FCEI invite les consommateurs à participer au Samedi PME, qui aura lieu le 25 novembre. L’événement pancanadien vise à encourager l’achat local durant cette période cruciale pour le commerce au détail, qui marque le début du magasinage des Fêtes.

« Chaque dollar dépensé dans une petite entreprise locale permet de garder 0,66$ dans la collectivité, comparativement à 0,11$ s’il est dépensé dans une multinationale* », calcule M. Vincent.

* Source : FCEI, Petite entreprise, grandes retombées : La contribution des petits détaillants à l’économie locale, octobre 2023