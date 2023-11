Métier: chasseur d’aubaines

La vitrine en ligne du Vendredi fou peut être étourdissante. Le Soleil s’est entretenu avec un chasseur d’aubaines professionnel pour mieux comprendre les « faux rabais » et éviter de se faire duper pendant la saison des rabais.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Keven et Maxime, les entrepreneurs respectivement derrière les pages La ligue des deals et Monsieur Deals, dénichent et partagent les meilleures aubaines pour leur centaine de milliers d’abonnés.

Un métier pas comme les autres, mais qui leur permet de vivre d’une passion également pas si commune.

« Avec la pandémie, le commerce en ligne a explosé. Ça s’est mis à avoir du succès sans que je m’y attende. Jamais je n’aurais cru que ça deviendrait mon job à temps plein quand j’ai commencé. Je faisais vraiment ça pour le fun », raconte Keven Poulin.

Keven Poulin, chasseur d'aubaines et fondateur de la plateforme La ligue des deals.

Depuis plusieurs années, les deux hommes, anciennement concurrents devenus partenaires, développent les techniques et les contacts pour toujours être au fait des gros rabais.

Réductions de prix, codes promotionnels et coupons, ils savent où les trouver. Et de plus en plus, les produits québécois se glissent dans le panel des rabais. Une stratégie volontaire des entrepreneurs, qui désirent mettre de l’avant les entreprises locales.

En tant qu’affiliés à Amazon, ils reçoivent une commission pour chaque article qu’ils font vendre. Une technique qui peut sembler en apparence simple, mais qui demande une « fidélité » à la profession, souligne M. Poulin.

« On travaille entre 65 et 70 heures semaines », explique Keven Poulin, qui a quitté un poste de directeur de RPA en 2021. « Mais je suis un entrepreneur de source. J’aimais vraiment l’idée de me lancer à mon compte. En fin de compte, je ne gagne pas plus d’argent, mais j’ai mon entreprise et j’aime ça. »

Avec un processus « automatisé, mais pas tant que ça », une centaine d’aubaines sont partagées quotidiennement sur chacune des pages Facebook. Vêtements, jouets pour enfant, balayeuses, articles sportifs, tout s’y trouve.

« C’est 24h sur 24, sept jours sur sept. Les rabais arrivent à tout moment. S’il y en a un qui se pointe à 11h le soir, on va le publier. C’est aussi l’avantage d’avoir des associés, car tu ne peux faire ça seul. »

Avec la crise économique, plusieurs concurrents ont également sauté dans le wagon des aubaines, explique M. Poulin.

« Mais c’est beaucoup de sacrifices. Si tu réussis à le faire et à vendre, tant mieux. Mais la réalité, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de monde qui réussisse à le faire de façon rentable. Ça demande trop de temps, d’efforts et de connaissance. Le bagage technologique qu’on a accumulé, il faut qu’ils le fassent de zéro.»

Un Vendredi fou fou fou

La journée Amazon Prime, les soldes d’après-Noël et le Vendredi fou sont pour les chasseurs d’aubaines ce qu’est le 1er juillet est pour les déménageurs.

« C’est bourré de gros deals, mais c’est aussi partout pareil », explique M. Poulin, qui rappelle de faire gaffe aux « faux rabais ». Quelques jours avant le jour J, les prix gonflent pour redescendre à un niveau au-dessus du prix de base.

« Mais nous on ne les publie pas », assure-t-il.

« Ce qui nous intéresse, c’est les all time low. Quand on voit que le prix touche le plus bas prix que ça n’a jamais touché. Et le Vendredi fou, c’est le moment. Pour nous, c’est le Saint Graal. »

Les deux entrepreneurs se spécialisent également dans un nouveau filon : les erreurs de prix. Plus courantes qu’on pourrait le penser.

« On connaît les vendeurs qui sont mêlés. Alors on les suit tous et quand on voit que le prix est en dehors des chartes, comme deux fois plus bas que ce qu’il devrait être, là on voit qu’il y a une erreur de prix. »

« Pas plus gros vendeur que le Nutella »

Les consommateurs courent les petits prix tout autant, sinon plus qu’avant, ajoute M. Poulin. Mais de plus en plus, les tendances de consommation changent, ajoute-t-il.

Les produits de luxe ne sont plus aussi à la mode.

« Quand on regarde nos chiffres de vente, il n’y a pas réellement de baisse. Par contre, on a vraiment augmenté notre cadence de travail. On doit vraiment mettre plus d’effort pour générer le même nombre de ventes ou plus. »

Une source de profit changé pour les entrepreneurs puisque la population recherche davantage des offres sur les produits essentiels du quotidien : détergent à lessive, papier de toilette, mouchoir et produits alimentaires.

« Si des produits pour la lessive tombent en vente, on va en vendre, c’est sûr, qu’il y ait une crise économique ou pas. »

Mais « il y a définitivement plus de monde qui cherche des aubaines », confirme-t-il. La page Facebook de la Ligue des deals a notamment augmenté de 50 000 abonnés en 2021 à 210 000 abonnés en 2023. Situation similaire pour Monsieur Deals, qui partage ses publications à 170 000 personnes chaque jour.

« Et une chose qui va toujours rester vraie : un bon deal c’est un bon deal. Les gens vont quand même acheter. »

Deux conseils pour savoir où regarder avant d’acheter, selon Keven Poulin :

Comparer les prix avec les autres marchands : « Une méthode facile est de rechercher le produit sur Google et automatiquement, on obtient un comparatif de prix sur le produit entre les différents marchands. » S’assurer d’acheter quelque chose couvert par la fenêtre de retour prolongée si c’est pour un cadeau (Amazon offre jusqu’au 31 janvier 2024 sur la plupart des items vendus).

Les produits les plus populaires :