Louis Garneau Sports abolit une trentaine de postes

Ces derniers mois, les nouveaux actionnaires ont procédé à l’analyse du portfolio de produits de l’entreprise dans le but de se distinguer de la concurrence.

Au terme de cet exercice, l’organisation a décidé de réduire sa gamme de produits et de se concentrer sur le créneau « prometteur » des vêtements et accessoires de sport.

En 2020, Louis Garneau, alors PDG de l’entreprise qui porte son nom, s’était mis à l’abri des créanciers. La société de placements privés Corporation Financière Champlain était devenue actionnaire minoritaire afin d’aider à la relance de la société.

La restructuration avait bien fonctionné et l’entreprise avait connu deux très bonnes années par la suite. Mais si la pratique des sports demeure forte et la demande des consommateurs reste soutenue, la compagnie fait face à de nombreux défis. Le marché est entre autres confronté à des surplus d’inventaire à cause des fluctuations de la chaîne d’approvisionnement depuis la pandémie.

« Le marché du vêtement de sport offre de belles perspectives, au moment où la pratique du sport n’a jamais suscité un aussi grand engouement. Pour nous démarquer, nous miserons sur nos forces. Aujourd’hui, nous assistons à un renouveau de l’entreprise et nous entrevoyons l’avenir avec optimisme et confiance », a mentionné le PDG de l’entreprise, Jean-Marc Jahoo, dans un communiqué.

Louis Garneau a fondé l’entreprise spécialisée dans le vélo en 1983. Il est maintenant actionnaire minoritaire. Il a également procédé à la vente de l’immeuble du siège social, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, il y a quelques semaines. L’entreprise reste locataire des lieux.

Louis Garneau Sports regroupe trois marques : Louis Garneau, Sugoi et Sombrio. Les différentes collections sont conçues au Québec, mais la fabrication est réalisée à l’étranger.