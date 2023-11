Voici où s’en va votre 10 ¢ de consigne

D’emblée, on serait tenté de croire que le 10 ¢ que l’on paie à l’épicerie pour chaque canette ou bouteille consignée s’en va dans un fonds quelque part. Il n’en est rien.

En fait, ce montant sert plutôt à rembourser le détaillant qui, lui, a déjà payé le producteur de boisson pour les contenants consignés. L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) a bien voulu nous éclaircir sur le sujet. Voici comment cela fonctionne réellement.

Premier mouvement : du détaillant au producteur

Au départ, c’est le détaillant qui paie la consigne au producteur de la boisson, soit l’embouteilleur de boissons gazeuses, de jus, d’eau pétillante, etc. Voilà où va le premier 10 ¢.

Ensuite, l’AQRCB collecte les producteurs après qu’ils aient vendu leurs contenants de boisson aux détaillants.

Deuxième mouvement : le consommateur achète le contenant

Lorsqu’un consommateur achète sa canette de boisson gazeuse, par exemple, il rembourse en même temps le détaillant qui avait au préalable payé 10 ¢ par contenant au producteur.

Troisième mouvement : le retour du contenant

En échangeant les contenants consignés, le détaillant ou les autres futurs lieux de retour redonneront au consommateur le 10 ¢, payé lors de l’achat de la canette ou de la bouteille.

Quatrième mouvement : le rachat par les producteurs

Les producteurs rachètent les contenants retournés par les consommateurs et versent une prime de manutention de 2,5 ¢ le contenant au détaillant ou aux autres futurs lieux de retour. Ces producteurs seront remboursés par l’AQRCB à la fin.

Les futurs lieux de retour dont il est question ici, ce sont les endroits autres que les détaillants qui seront mis en place pour faciliter la consigne des contenants à remplissage unique (CRU).

L’Association des brasseurs du Québec estime que la consigne élargie a aplani le système et met en péril les contenants à remplissage multiple. (123RF/123RF)

LES BOUTEILLES DE BIÈRE « EN PÉRIL »

Depuis le 1er novembre, le système pour les contenants à remplissage multiple (CRM; les bouteilles de bière) a été uniformisé avec celui des contenants à remplissage unique (CRU; les canettes et les bouteilles de plastique). « Mais depuis toujours, avant le 1er novembre, ça ne fonctionnait pas comme ça », lance Philippe Roy, directeur général de l’Association des brasseurs du Québec (ABQ).

« Il y avait des ententes privées entre les brasseurs et les détaillants. Chaque brasseur avait négocié ses propres primes et sa propre façon de faire pour ses CRM. » — Philippe Roy, directeur général de l’Association des brasseurs du Québec

Il confirme que la consigne élargie a aplani le système. « Mais elle l’a surtout mis en danger », ajoute-t-il. « Ce que les brasseurs ont dit au gouvernement du Québec est en train de s’avérer. »

M. Roy prédit la disparition pure et simple à court terme des CRM au profit des CRU. « En donnant aux CRM les mêmes critères que ceux des CRU, le système n’est plus viable comme il l’était avant. »

Le directeur général de l’ABQ énumère deux événements récents. « Il y a une microbrasserie aux Îles-de-la-Madeleine, À l’abri de la Tempête, qui vient d’annoncer qu’elle abandonnait les CRM. Et à Québec, il y a un laveur de bouteilles de CRM pour les microbrasseries qui vient d’annoncer sa fermeture. On a déjà les premiers signes que le CRM va disparaître à la suite de la réforme de la consigne. »

Selon M. Roy, l’ancien système versait moins en prime de manutention aux détaillants. « Il ne faut pas regarder la prime comme l’entente en général. Le brasseur vendait sa bière à un prix X au détaillant et en échange il avait accès à de la visibilité et à de la promotion. C’est difficile de comparer les deux systèmes. C’était tout une autre façon de voir la relation entre les producteurs et le détaillant. »

Il soutient que les brasseurs arrivaient chez les détaillants ou dans les bars avec leurs camions pleins et livraient leurs produits. Ils repartaient ensuite avec les contenants vides. « Et là, on confie à un autre organisme, l’AQRCB, le soin de tout faire ça. On change tout le système. C’est sûr que ça a des impacts financiers importants », dit M. Roy.

Une pratique qui a de l’âge

La consigne privée au Québec se fait depuis très longtemps. L’ABQ fait état de l’histoire de cette pratique dans son site Web.

« Depuis plus de 200 ans (1808), les bouteilles à remplissages multiples telles que la bouteille brune sont ramassées chez les détaillants et les établissements licenciés et sont lavées, réutilisées et remises sur le marché à 15 reprises avant d’être finalement envoyées à la récupération. Ce système est l’un des plus performants de la planète », peut-on y lire.

À plusieurs occasions, M. Roy a avancé que les contenants peuvent être réutilisés jusqu’à 18 ou 19 fois.