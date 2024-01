Les voitures électriques nuisibles pour le réseau d’Hydro, vraiment ?

Les faits

Ce que les physiciens appellent «harmoniques», ce sont simplement les multiples d’une fréquence. Par exemple, si une balançoire pour enfant fait un aller-retour par seconde, alors les «harmoniques» de cette balançoire seraient deux allers-retours par sec., trois allers-retours par sec., quatre par sec., et ainsi de suite.

Or sur la plupart des grands réseaux électriques du monde, le courant fait justement ce genre d’«allers-retours». En effet, l’électricité y est transmise sous la forme de «courant alternatif», ce qui signifie que les électrons ne se déplacent pas toujours dans la même direction dans les fils électriques (ce serait alors un «courant continu»). Ils font plutôt de rapides mouvements de va-et-vient au rythme de 60 «allers-retours» par seconde — ou 60 Hertz (Hz) —, d’où le nom de courant alternatif.

Et comme dans tout phénomène cyclique, il est possible d’y introduire des harmoniques, ce qui peut effectivement créer des problèmes (du moins théoriquement, j’y reviens tout de suite) pour le réseau lui-même et les appareils qui s’y alimentent, parce que cela fait varier le courant et/ou le voltage. Cela peut survenir de différentes manières, notamment quand un appareil doit convertir le courant alternatif en courant continu — et c’est justement ce qui se passe pendant la recharge d’un véhicule branchable.

Alors oui, en principe, l’arrivée massive des voitures électriques pourrait créer ou empirer des problèmes d’harmoniques. En pratique, cependant, ça n’est pas vraiment le cas puisque «tous ces phénomènes (…) sont connus depuis longtemps et des encadrements d’Hydro-Québec sont déjà en vigueur depuis des années pour limiter les émissions d’harmoniques. Les transformateurs basse tension/moyenne tension du réseau de distribution assurent un premier filtre pour limiter l’effet des harmoniques sur l’ensemble du réseau électrique», explique le porte-parole de la société d’État Louis-Olivier Batty.

«Vieilles histoires»

Cette idée selon laquelle les risques d’harmoniques sont de «vieilles histoires» et que les solutions font partie de la routine des gestionnaires de réseau est confirmée par plusieurs autres sources. En fait, presque tous les appareils branchables peuvent introduire des harmoniques dans un réseau, et le premier cas de surchauffe d’un appareil que cela a causé remonte à aussi loin que 1893, lit-on sur le site de l’entreprise américaine d’énergie Spoc Automation.

Dans un «manuel» sur l’intégration des véhicules électriques aux réseaux paru à la fin de 2022, l’Agence internationale de l’énergie indique que les harmoniques font partie des «défis opérationnels» des voitures rechargeables, mais simplement au même titre que «bien d’autres usages de l’électricité». En outre, mentionne l’AIE, les normes électriques internationales «intègrent de plus en plus» ces questions. (Notons ici que le Canada a déjà des normes à cet égard, et depuis longtemps.)

De la même manière, une revue de la littérature scientifique sur cette question, publiée le printemps dernier dans le Journal of Engineering and Applied Science, présente la chose comme un problème connu depuis longtemps et pour lequel des solutions existent déjà.

Pas étonnant, donc, que M Batty indique que «nous n’avons pas d’enjeux importants pour le moment parce que toutes les mesures et normes en vigueur à Hydro-Québec font en sorte que, chez nos clients résidentiels, la qualité de tension livrée est adéquate. […] Au niveau des bornes de recharge, les bornes dédiées principalement pour le résidentiel (niveaux 1 et 2 en courant alternatif) ne posent pas d’enjeux pour le moment. Les bornes rapides (niveaux 3 et 4 à courant continu) non plus, mais les raccordements de ces bornes sont analysés pour que la conformité aux exigences d’Hydro-Québec soit respectée.»

Verdict

Pas faux, mais pas problématique non plus. Il est vrai que la recharge des voitures électriques, comme tant d’autres appareils électriques, peut introduire des harmoniques sur un réseau comme celui d’Hydro-Québec. Mais le problème est connu depuis plus d’un siècle et les moyens de le corriger existent déjà.