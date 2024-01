Oui, les tests-maisons marchent sur JN.1

Les faits

Le texte du Chronicle s’appuyait sur un document de la FDA (l’instance américaine qui autorise la mise en marché des tests aux États-Unis) datant de septembre dernier. On y lisait que des «données hâtives» issues d’études «préliminaires» pouvaient «suggérer» que les tests-maison détecteraient peut-être un peu moins bien la lignée omicron (dont JN.1, qui est dominant au Québec depuis quelques semaines, est issu) que les variants d’avant, mais sans plus. Or certains articles de presse sont allés plus loin que cela.

En outre, quand on regarde l’étude dont la FDA parlait, on se rend compte qu’elle ne concluait pas vraiment à une sensibilité réduite des tests-maison. Certes, quand ils ont comparé les résultats de tests-maison aux tests PCR (faits en labo, qui détectent le matériel génétique du virus et qui sont extrêmement fiables), les auteurs de l’étude ont observé que les tests-maison semblaient moins bien performer pour omicron que pour delta, le variant qui dominait au début de 2021. Mais ils l’expliquent par le fait que, comparé à delta, omicron semble avoir moins d’antigènes (les protéines auxquelles les tests-maison réagissent) pour la même quantité de matériel génétique (la cible des PCR).

Car quand ils ont mesuré les performances des tests simplement en diluant les échantillons de patients atteints de la COVID, les chercheurs ont trouvé que les tests-maison performaient aussi bien pour omicron que pour delta.

Bref, l’apparence de sensibilité moindre pour omicron serait un simple artéfact méthodologique.

Une autre étude, parue début 2023 dans Microbiology Spectrum, a par la suite confirmé que les «tests antigéniques» comme les tests-maisons n’échappent pas plus d’omicron que de delta.

Et ce n’est pas très étonnant, en fait, même si JN.1 est souvent décrit comme étant une version très mutée du virus. Car les tests-maison ont été conçus pour détecter une protéine du virus qui change très peu.

On entend surtout parler de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2, qui lui sert à s’accrocher à nos cellules et qui est la première cible de notre système immunitaire. Elle, elle est connue pour muter très rapidement. Mais c’est plutôt une protéine de l’enveloppe du virus (sur laquelle les spicules sont arrimées) qui est la cible visée par les tests-maison, et elle ne change pas vite.

«Compte tenu des informations actuellement disponibles, les tests existants utilisés pour détecter […] la COVID-19 continuent d’être efficaces pour ce variant [le BA.2.86, le sous-variant d’omicron qui inclut JN.1, ndlr]», indiquait récemment la santé publique américaine.

Même son de cloche du côté de l’Association médicale américaine, qui continue de recommander de se tester si l’on croit avoir attraper le JN.1.

Dans tous les cas, il faut se rappeler que les tests-maison ne sont pas des instruments particulièrement fiables, que ce soit pour JN.1 ou quelque autre variant que ce soit. Si le résultat est positif, il est pratiquement assuré que la personne a la COVID, mais les faux négatifs (le virus est présent mais le test ne le «voit» pas) sont suffisamment fréquents pour qu’il vaille la peine de refaire un deuxième test pour confirmer un négatif.

Verdict

Oui, les tests-maison marchent bien sur JN.1. Ces tests ciblent une protéine du virus qui est connue pour ne pas changer beaucoup, donc même chez les variants très mutés, cette protéine est détectée par les tests-maison.