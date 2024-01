Non, Pierre Bruneau ne vend pas de cannabis

Les faits

Le cannabidiol (CBD) est un des principaux ingrédients actifs du cannabis. Ce n’est pas lui qui provoque l’effet psychotrope de la marijuana (c’en est un autre, le tétrahydrocannabinol, ou THC), mais on lui attribue quand même toute une série de bienfaits sur la santé, allant du soulagement de l’anxiété au traitement de la douleur. Il faut toutefois noter qu’aucun d’eux n’a été dûment prouvé en science : les preuves d’efficacité sont souvent très «préliminaires», notait un comité scientifique de Santé Canada en 2022, et une revue des études sur le sujet parue dans Current Addiction Reportsconcluait essentiellement la même chose en 2020.

Ça n’empêche pas les fabricants de vanter les «vertus» curatives de leurs produits. Et ça n’en empêche pas non plus certains de carrément usurper l’identité de personnalités publiques pour en faire la promotion — et oui, Pierre Bruneau est du nombre. Il existe en effet plusieurs sites web et pages Facebook qui font la promotion des «jujubes au CBD Pierre Bruneau», mais l’ancienne vedette de TVA, aujourd’hui retraité, n’a jamais accepté d’accoler son nom à ce genre de produits.

«Ils utilisent ton nom, ils utilisent ta crédibilité, mais c’est une arnaque, bien sûr que c’est une arnaque, a-t-il confirmé au Soleil. […] Il y a des gens qui se sont fait avoir, ils ont mis des milliers de dollars là-dedans, et ensuite ils m’ont envoyé des messages pour me dire qu’ils sont [vraiment très en colère].»

M. Bruneau n’est pas le premier à qui cela arrive. En 2022, la lectrice de nouvelle de la chaîne anglo-canadienne CTV Lisa Laflamme s’est fait faire le même coup, — par la même compagnie que M. Bruneau, d’ailleurs —, et le journaliste/militant de CBC David Suzuki y est passé lui aussi, l’année d’avant, toujours pour des bonbons au CBD.

«Il ne semble pas y avoir de recours, à part de mettre les gens en garde.» — Pierre Bruneau, ex-lecteur de nouvelles de TVA

Et il n’y a pas que les vendeurs de CBD qui s’arrogent l’identité et la crédibilité de gens célèbres pour accroître leur chiffre d’affaires. Cela fait plusieurs années que, par exemple, le médecin bien connu du public et chef de l’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal, Dr Alain Vadeboncœur, voit son visage et son nom être utilisés sans son consentement pour vendre des pilules amaigrissantes.

Dans la plupart des cas, malheureusement, les usurpateurs ont leurs serveurs dans des pays complaisants qui les mettent à l’abri des poursuites. «Je ne sais plus trop quoi faire avec ça, témoigne M. Bruneau. Ils [le contentieux de TVA] ont essayé de faire arrêter ça, ils ont trouvé la source et ça venait de Roumanie. Mais dès qu’on les a cernés, ils ont traversé du côté de la Russie.»

«Il ne semble pas y avoir de recours, à part de mettre les gens en garde», déplore-t-il.

Verdict

Complètement faux. M. Bruneau n’a jamais accepté de prêter son nom et sa réputation pour vendre des jujubes au CBD. C’est le fabricant, qui mène ses activités à l’étranger et à l’abri des poursuites, qui se les est accaparés sans sa permission.