La fin des pylônes, c’est... pas pour demain

Les faits

Le texte de la chaîne française, paru plus tôt cette année, annonçait effectivement dans son titre «la fin des pylônes (…) : on va désormais transmettre l’électricité sans fil». L’article lui-même était moins catégorique, mais alternait tout de même les «peut-être» avec les «désormais». Voyons ce qu’il en est.

Il existe déjà des technologies qui permettent de transférer de l’énergie à distance, sans passer par des fils. Mais cela concerne surtout de petites quantités d’énergie — par exemple pour recharger un cellulaire — qui ne voyagent que sur de courtes distances. Il demeure cependant vrai, comme l’indiquait Europe 1, que des tests sont faits en divers endroits du monde sur des technologies plus ambitieuses, capables de relayer de grandes quantités et des dizaines, voire des centaines de kilomètres.

En Nouvelle-Zélande, par exemple, la compagnie d’électricité Emrod mène depuis quelques années des essais à cet égard. Aux États-Unis, le Département de la défense a lancé cet automne un programme de recherche sur le power beaming, donc le transfert d’énergie sans fil. Et quelques autres expériences du même acabit sont en cours ailleurs.

D’un projet à l’autre, le fin détail change, mais le principe reste le même : on produit de l’électricité, puis on la convertit en rayonnement électromagnétique (un laser ou un faisceau très concentré de micro-ondes ou d’ondes radio) que l’on envoie dans une direction. L’énergie du faisceau est ensuite captée par un récepteur situé plus loin, puis elle est reconvertie en courant électrique.

L’idée qu’il y aurait prochainement des progrès de ce côté qui déboucheraient sur de nouvelles manières de transférer de l’énergie n’est donc pas basée sur rien, certes. Mais de là à annoncer la «fin des pylônes», il y a un très, très grand pas et je ne vois pas trop comment Europe 1 s’est convaincue qu’elle pouvait le franchir, même en y mettant quelques nuances.

En fait, dans aucun des projets en cours, il n’est question de remplacer les fils électriques le long des routes. Que ce soit sur le site de la compagnie Emrod elle-même, dans un «état des lieux et perspectives d’avenir» paru en 2019 dans la revue savante IEEE Wireless Communications, dans un rapport publié l’an dernier par la MIT Technology Review ou dans d’autres sources crédibles, personne ne parle de la fin des pylônes.

Applications plutôt nichées

On entrevoit des usages dans des cas où l’installation d’équipements de transport par fil est excessivement dispendieuse (pour des parcs éoliens construits en pleine mer, par exemple), pour éventuellement produire de l’électricité dans l’espace grâce à un réseau de panneaux solaires en orbite, pour des usages militaires, pour acheminer de l’énergie d’urgence en cas de catastrophe, etc. Mais je n’ai vu aucun acteur du milieu, aucune source le moindrement directe suggérer de remplacer les pylônes sur le bord des chemins.

Et il y a d’excellentes raisons à cela, la principale étant sans doute les grandes pertes encourues par le transfert sans fil. À toutes les fois qu’on convertit une forme d’énergie en une autre, il faut toujours fournir un «travail» comme disent les physiciens, ce qui signifie que l’on perd inévitablement une partie de ce qu’on convertit. Or dans le cas du power beaming, il n’y a pas une, mais deux conversions : une première quand on transforme l’énergie électrique en laser ou en faisceau micro-onde, et une seconde à l’arrivée, quand on retransforme le faisceau en courant électrique.

Et c’est sans compter d’autres pertes qui surviennent entre les deux parce qu’une partie de l’énergie est perdue dans les circuits électroniques et optiques, parce que l’atmosphère offre une certaine résistance au passage de la lumière (en particulier pour les lasers), etc. Les évaluations varient d’une source à l’autre, mais on parle ici de pertes finales allant grosso modo de 60 % à 80 %, selon les conditions du moment et la manière de compter.

C’est beaucoup, beaucoup plus élevé que dans les réseaux de transport par fil. Ici aussi, les pourcentages varient d’une source à l’autre, mais les bons vieux réseaux de transport/distribution à fils de cuivre n’«échappent» généralement qu’entre 5 % et 15 % de l’électricité qu’ils transportent, voire aussi peu que 2-3 % dans certains cas.

Donc, même en présumant que les essais en cours soient entièrement couronnés de succès, il va vraisemblablement falloir des circonstances très particulières et/ou des usages très nichés (recharger des drones militaires en plein vol, par exemple) pour que l’on préfère le power beaming aux fils de cuivre.

Verdict

Pas demain la veille. Il y a bel et bien des travaux sur le transport massif d’énergie sans fil qui ont lieu présentement, comme l’indiquait Europe 1, mais personne ne songe vraiment à remplacer les pylônes — ni dans l’industrie, ni en recherche. Tout indique au contraire que les fils de cuivre resteront beaucoup plus efficaces que les méthodes sans fil pendant encore très longtemps.