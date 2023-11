Vérification faite: la pénurie de profs est-elle réelle ?

Les faits

Le ministre de l’Éducation Bernard Drainville s’était bien ému, à la fin d’août, du fait qu’il restait encore plus de 8500 «postes à pourvoir» (des charges de prof pour lesquelles il n’y avait encore personne d’attitré) dans le réseau de l’éducation, et ce juste avant la rentrée scolaire. Or des données plus récentes montrent qu’une grande partie de cette pénurie — mais pas toute, j’y reviens — s’est résorbée très rapidement, en quelques jours ou semaines tout au plus. En effet, pendant la semaine du 16 octobre, le Ministère de l’Éducation (MEQ) ne comptait plus que 917 de ces «postes à pourvoir», dont seulement 175 à temps plein.

Que s’est-il passé entre les deux? En fait, rien de bien spécial, explique Geneviève Sirois, chercheuse en science de l’éducation à la TÉLUQ qui a beaucoup travaillé sur le manque d’enseignants «légalement qualifiés» (donc possédant un brevet d’enseignement ou une forme ou une autre de permis provisoire) dans le réseau québécois. C’est simplement, dit-elle, que «les centres de services scolaires [CSS, responsables des embauches, ndlr] attribuent les postes à la fin de l’été seulement parce que, autrement, les enseignants qui n’ont pas de poste permanent ne pourraient pas avoir de chômage pendant l’été».

La pénurie est donc nettement moins dramatique que ce qu’on dit parfois. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, avertit Mme Sirois. La pénurie se manifeste bel et bien, et ce, de deux manières. D’abord, s’il restait encore presque un millier de postes à pourvoir à la mi-octobre, c’est un signe clair que «les centres de services scolaires n’ont plus aucune marge de manœuvre», dit-elle. Le bassin de main-d’œuvre légalement qualifiée et qui veut encore enseigner étant pratiquement épuisé, les enseignants qui doivent quitter pendant l’année, et il y en a toujours (épuisement, grossesse, etc.), risquent d’être difficiles à remplacer.

On finit toujours par trouver un suppléant «parce qu’on ne laisse pas une classe vide», ajoute Mme Sirois, mais encore faut-il savoir qui, et l’on touche ici à la deuxième manière dont la pénurie se réalise : la qualification des remplaçants. Une partie des absences est couverte par des profs, notamment par des suppléances obligatoires — qui empirent l’épuisement par ailleurs —, mais une autre est faite par du personnel dit «non légalement qualifié», donc qui n’a pas de diplôme/formation en enseignement. Certains peuvent avoir une formation universitaire pertinente, mais d’autres ont simplement un secondaire 5.

À ce sujet, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a publié en mai dernier un rapport très peu flatteur pour le MEQ. On y apprend notamment que sur les quelque 111 000 personnes qui ont travaillé d’une manière ou d’une autre comme «enseignant» en 2020-21, pas moins de 30 000 (ou 27 %) n’étaient pas légalement qualifiés pour le faire. Ne travaillant apparemment presque jamais à temps plein, ils n’ont couvert en bout de ligne que 8,3 % des jours travaillés par des profs au total, mais la VG souligne que leur présence va en s’accroissant.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. (Karoline Boucher/La Presse Canadienne)

De mal en pis

Plusieurs facteurs montrent aussi que la pénurie est appelée à empirer au cours des prochaines années, indiquait déjà en 2019 un rapport de l’Institut du Québec — dont les conclusions concordent largement avec celles de la VG cette année. Il y a eu et il y aura encore beaucoup de départs à la retraite au cours des prochaines années et le nombre de diplômés en enseignement n’augmente pas, y lit-on, alors que les naissances et l’immigration augmentent le nombre d’élèves, et c’est sans compter qu’environ le quart des nouveaux profs abandonnent le métier au bout de quelques années, selon les syndicats.

«Et ce n’est pas à la veille d’arrêter, prévient Mme Sirois, parce qu’on en a jusqu’en 2030 avec les retraites massives.»

Tout cela était prévisible, mais le réseau de l’éducation ne s’est pas montré capable de s’y préparer, a reproché la VG dans son rapport.

Une partie du problème, estime Mme Sirois, tient au fait que le MEQ et les CSS produisent assez peu de données qui permettraient de documenter la pénurie de personnel «légalement qualifié», et le rapport de la VG a posé le même constat.

«D’un côté, le MEQ dit: c’est pas moi qui recrute, ce sont les CSS. Et il leur demande des comptes mais, en même temps, il s’en lave un peu les mains. Et de l’autre côté, il y a eu des coupures budgétaires en éducation entre 2010 et 2015, sous les libéraux, et il y a beaucoup de CSS qui ont choisi de ne pas couper dans les services directs aux élèves. Mais ça fait des CSS qui ont moins de moyens ailleurs et qui ne sont pas capables de collecter des données sur leurs activités. Certains centres sont assez gros pour avoir des analystes et des bases de données, mais il n’y a pas de mécanisme national pour avoir une idée d’où on s’en va», déplore Mme Sirois.

Verdict

Plutôt vrai. La pénurie n’est pas aussi criante qu’on le dit parfois, mais plusieurs indicateurs la démontrent, comme le fait que près de 10 % des journées d’enseignement sont couvertes par du personnel «non légalement qualifié».