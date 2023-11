Un étui à brosse à dent pour prévenir la grippe, vraiment?

Les faits

Le BrushGuard est un étui (qui peut venir avec un support mural, si on paye) qui prétend effectivement « éliminer le risque de propagation des bactéries et de contamination croisée en isolant la brosse à dents et en bloquant les contaminants aériens », lit-on sur la page Facebook du fabricant.

Au sens le plus étroit du terme — mais vraiment très étroit, j’y reviens tout de suite —, on peut dire que oui, il existe des preuves scientifiques pour appuyer ces affirmations. Professeur en contrôle des infections à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal, Jean Barbeau a lui-même mené des expériences sur le BrushGuard dans un contrat de recherche avec le fabricant. « Notre objectif était de voir si ça protégeait contre les aérosols bactériens. Et, sans grande surprise, la réponse fut oui», dit-il.

Bref, quand une brosse à dent est placée dans cet étui, les gouttelettes microscopiques qui flottent dans les airs et qui peuvent contenir des microbes vont se déposer sur l’étui au lieu d’aller sur la brosse à dent. Ce bout-là, oui, est prouvé.

Mais la question est : est-ce que ça réduit de manière un tant soit peu significative la transmission des infections au sein d’un ménage? C’est ça qui est sous-entendu par le fabricant mais, sur ce point-là, ses preuves sont beaucoup, beaucoup plus minces.

D’une part, il est loin d’être clair que le fait de couvrir la tête d’une brosse à dent réduit les quantités de bactéries qui s’y trouvent. Certaines études ont trouvé plus de microbes sur les brosses à dent « non protégées », mais plusieurs autres travaux sont arrivés à la conclusion contraire : ils ont mesuré plus de bactéries sur les têtes de brosse à dent recouvertes parce que l’étui retient l’humidité, qui favorise ensuite la prolifération bactérienne.

À cet égard, BrushGuard indique que son produit est ainsi fait que la tête de la brosse à dent ne touche pas à l’étui, ce qui lui permettrait de sécher. C’est bien possible, mais il reste que tout étui le moindrement étanche va forcément retenir l’humidité et ralentir le séchage.

De toute manière, et le point principal est là, ça n’est presque jamais par les brosses à dent que les virus du rhume et de la grippe se propagent. Une étude parue l’an dernier dans Clinical Oral Investigations a justement mesuré les quantités de coronavirus et d’influenza qui subsistent sur des brosses à dent et a conclu qu’elles jouent un « rôle insignifiant » dans leur transmission.

Alors le BrushGuard peut bien être aussi efficace qu’il veut à bloquer les aérosols contaminés, s’il ne fait que réduire un risque déjà presque inexistant au départ, il ne sert concrètement pas à grand-chose.

« Au niveau domestique, dit M. Barbeau, je ne vois pas une grande utilité au BrushGuard parce que de toute manière, les membres d’une même famille partagent toujours les mêmes espaces et respirent le même air. Et les bactéries buccales, elles, n’ont qu’un risque très faible de causer des maladies, alors du point de vue de la prévention des infections, l’effet est très marginal. »

Il peut quand même y avoir des circonstances dans lesquelles des étuis comme le BrushGuard sont utiles, poursuit M. Barbeau. « Une des raisons pour lesquelles il y a eu un intérêt pour le BrushGuard, c’est que des hygiénistes dentaires qui vont dans les écoles ont remarqué que les brosses à dents des enfants qui restent souvent dans la classe, pêle-mêle. Donc si elles se mélangent, il devient plus possible que les brosses à dent se contaminent entre elles. Alors dans un contexte comme celui-là, ça peut avoir son utilité. »

Verdict

Plutôt faux dans l’ensemble. Le BrushGuard, comme à peu près n’importe quel autre étui, empêche les aérosols potentiellement contaminés de se déposer sur les brosses à dent. Mais comme il s’agit là d’un mode de transmission négligeable des virus respiratoires, cela ne change essentiellement rien au risque d’infection, sauf peut-être dans certains contextes particuliers.