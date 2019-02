Atteinte de sclérose en plaques, elle a vaincu le Kilimandjaro

Le Canada présente l’un des plus hauts taux de SP du monde et, seulement au Québec, 20 000 personnes sont atteintes de cette maladie neurologique. Il est donc primordial que les chercheurs puissent continuer leurs travaux afin que soit découvert le moyen de guérir cette maladie imprévisible, dont on ne connaît malheureusement pas encore la cause.

« Ma fille et moi avions ce rêve commun de gravir le Kilimandjaro. Alors, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable en amassant des fonds au profit de la recherche sur la SP en même temps? Je crois en un avenir sans sclérose en plaques! », a confié le père de l’énergique jeune femme.

« Les plus gros problèmes que nous avons rencontrés n’étaient pas liés à ma maladie, mais davantage à la montée du plus haut sommet de l’Afrique », enchaîne cette dernière.

« Ma maladie n’a rien changé à ma vie, mais ma vie a changé en même temps! La SP fait partie de ma vie. Mais je ne vis pas pour la SP. Six ans plus tard, je suis rendue plus loin que je l’imaginais dans ma vie personnelle et professionnelle. »

Jacques Raby, directeur régional de la Société canadienne de la sclérose en plaques, se dit impressionné par le message que livre Emmanuelle St-Pierre, une chargée de projet au sein de la compagnie immobilière Dusco.

Pas étonnant qu’on l’ait choisie comme porte-parole de la traditionnelle Marche de l’espoir de l’Estrie. L’événement aura lieu le 26 mai à 9 h 30 au parc André-Viger de Sherbrooke.

La Société canadienne de la sclérose en plaques organise, depuis déjà huit ans, les Défis d’aventure SP. Il s’agit d’événements de collecte de fonds où se conjuguent aventure et philanthropie. Au cours des dernières années, quelques centaines d’aventuriers, dont des personnes atteintes de sclérose en plaques, ont découvert les sites les plus mythiques du globe, notamment l’Everest, le Kilimandjaro, l’Acotango, le Machu Picchu, le Groenland et le Sahara.

Pour en savoir plus, on peut visiter le defisdaventuresp.ca.