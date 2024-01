Deux ans de COVID longue, peu de solutions

Ça a commencé de façon plutôt banale. Daniel Ferland, un artisan bien établi dans l’industrie cinématographique de la Capitale-Nationale, a attrapé la COVID en même temps que bien des gens, lors du temps des Fêtes 2021 et de l’arrivée du variant Omicron.

Il a ressenti quelques symptômes grippaux, mais rien de remarquable.

Pour Daniel, tout a changé du jour au lendemain. Le 2 janvier 2022, il s’est réveillé avec une vingtaine de nouveaux symptômes envahissants qu’il traîne toujours deux ans plus tard.

Tremblements, fatigue, bégaiements, cauchemars, douleurs, diarrhée et troubles de mémoire sont quelques-uns des symptômes qui se sont installés dans sa vie, à tous les jours. Simplement résumé, c’est comme si Daniel vieillissait dix fois plus vite qu’il devrait.

«J’ai l’impression d’avoir 80 ans», affirme celui qui a arrêté de travailler en octobre 2022, lorsque ses symptômes sont devenus trop handicapants.

Perte de mémoire

Parmi la vingtaine de symptômes avec laquelle Daniel Ferland doit conjuguer, le plus difficile à accepter est la perte de mémoire. L’été dernier, le père d’une fille de 28 ans a frappé un mur. Il a oublié l’existence de sa propre fille, puis son âge et son mariage, auquel il avait pourtant assisté quelques mois plus tôt.

Pour ne plus jamais l’oublier, Daniel a imprimé une photo du mariage de sa fille, qu’il garde avec lui en tout temps. Même s’il est en contact quotidiennement avec sa fille, impossible de se séparer de cette précieuse photo plastifiée.

Depuis cet événement, les oublis se multiplient, autant à très court terme qu’à long terme. «Je n’ai pas de souvenirs que mon père est mort il y a neuf ans», confie Daniel avec émotion. La perte de souvenirs si importants a été difficile à admettre pour le père. «Quand c’est arrivé, je l’ai caché. C’est un réflexe», dit-il.

L’espoir s’amoindrit

Lorsqu’il a constaté qu’il commençait à perdre des morceaux de ses souvenirs, Daniel a commencé à documenter chacun de ses aléas à travers la maladie. Chaque rendez-vous, symptôme et redirection dans le système de santé est assidument documenté dans un document qu’il met à jour régulièrement.

Daniel Ferland a créé un livre, papier et numérique, avec son histoire de COVID longue. (Juliette Nadeau-Besse/Le Soleil)

Éventuellement, il a transformé ses notes personnelles en récit numérique et imprimé grâce à l’intelligence artificielle. Il a scellé son premier tome en novembre et mijote la suite.

«J’espère que le tome deux va finir avec “Je suis retourné travailler”. Mais plus ça va, moins j’ai des chances de le finir comme ça.» — Daniel Ferland

Daniel doit maintenant se déplacer à l’aide d’une canne, dormir douze heures par nuit et même transporter partout un banc portatif pour prendre des pauses pendant sa journée. Chaque jour, il doit limiter son énergie qu’à une seule activité, dont se faire à manger, aller à un rendez-vous ou accomplir une tâche ménagère.

Peu d’options s’offrent aux patients qui souffrent de la COVID longue. Le seul traitement que Daniel a tenté depuis quelques mois n’a pas amélioré sa condition. Ses seuls espoirs reposent sur les études testant de nouveaux traitements, auxquelles il participe dès qu’il peut.

Système de santé difficile

En plus de voir sa qualité de vie se détériorer, Daniel Ferland doit naviguer dans un système de santé «en silos», dénonce-t-il. «Je passe plus de temps à jouer à la secrétaire médicale qu’à faire des exercices ou des choses pour m’aider à guérir», résume le patient.

Sans médecin de famille, il dénonce le manque de suivi à la clinique COVID longue de Chaudière-Appalaches. Daniel Ferland est indigné de recevoir des formations théoriques mensuelles à distance en guise de seul soutien. Après des mois auprès de la clinique, il s’apprête à obtenir son tout premier rendez-vous en personne à la fin de janvier.

De plus, il reproche aux différentes instances du système de santé de ne pas collaborer suffisamment entre elles, ce qui laisse les patients à eux-mêmes.

Bien qu’il espère voir les choses changer, Daniel a pris comme résolution d’avoir davantage de laisser-aller dans ce système qui lui rappelle la maison qui rend fou des Douze travaux d’Astérix.

Plus commun qu’on le pense

Selon Statistiques Canada, 3,5 millions d’adultes au pays ont déclaré avoir déjà présenté des symptômes à long terme de la maladie (symptômes qui persistent trois mois ou plus après l’infection initiale) en juin 2023.

Cela signifie que 11,7 % de la population canadienne a déclaré avoir vécu des symptômes de COVID longue.

Il s’agit donc d’une personne sur cinq ayant contracté la COVID-19 qui a souffert de symptômes pendant plus de trois mois. Au Canada, deux millions de personnes ressentaient encore les symptômes de la COVID longue en juin 2023.

Toutefois, toutes les personnes atteintes n’ont la même sévérité des symptômes. Selon Daniel Ferland, certains sont peut-être même touchés sans le savoir.