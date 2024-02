Les coûts insoupçonnés du cancer

Selon un récent sondage pancanadien, pas moins de 90 % des répondants pensent qu’un diagnostic soudain aurait une incidence sur les finances de leur ménage. Et plus des deux tiers des personnes sondées ont indiqué qu’ils éprouveraient des difficultés afin de couvrir les dépenses mensuelles advenant des coûts supplémentaires pour des traitements.

De plus, 30% des répondants ont dit qu’ils devraient s’endetter pour faire face aux coûts du cancer. Selon la SCC, 10 % des gens ont indiqué qu’ils devraient solliciter les amis et leur famille. Et pas moins de 63 % des personnes ont signalé que «le fardeau financier qu’entraîneraient des dépenses liées au cancer aurait un impact considérable sur leur niveau de stress et leur santé mentale.»

Des statistiques éloquentes d’après la SCC, qui a profité de la Journée mondiale contre le cancer, tenue dimanche, pour dévoiler les résultats de son sondage, pour demander des actions politiques et pour réitérer son soutien à la population visée.

«On voit que le cancer aurait un impact significatif dans un foyer. Il y a déjà le fardeau du diagnostic, tout de même lourd sur la personne et sur son entourage. L’élément financier, marqué par la hausse du coût de la vie, s’ajouterait à cette spirale», affirme David Raynaud, gestionnaire principal du Québec pour l’équipe de défense de l’intérêt public de la SCC.

David Raynaud, gestionnaire principal du Québec pour l’équipe de défense de l’intérêt public de la SCC. (SCC/Fournie)

Le prix d’un diagnostic

Les personnes atteintes de cancer doivent assumer des coûts, et ce, même si le Canada offre un système de soin de santé universel. Il semble que l’inflation entre en ligne de compte. À preuve, une analyse réalisée par le Partenariat canadien contre le cancer stipule que les coûts liés au cancer s’élevaient en moyenne à 253$ par mois en 2021. En 2023, le montant serait de 290$.

La facture peut comprendre le transport, l’hébergement, l’achat de médicament et de produits, dont des prothèses mammaires ou des soutiens-gorge adaptés. Les personnes atteintes peuvent être dans l’incapacité de travailler en raison de leur état. Il est important de noter que le traitement des types de cancer les plus courants nécessite généralement de six à dix mois.

La facture peut monter en flèche et la situation peut devenir insupportable, notamment, pour les personnes à plus faible revenu. Un diagnostic ne touche pas toutes les personnes de la même manière. Les coûts, les risques et les soins varient.

«Les coûts peuvent changer de manière significative. Ils peuvent dépendre du type de cancer. Même, lorsque deux personnes ont le même diagnostic, les coûts peuvent varier dépendamment de leur trajectoire, de leur réaction face aux soins. Des gens pourraient débourser jusqu’à 600 $», soutient M. Raynaud.

Il ajoute qu’une personne habitant en région éloignée ne paierait pas la même facture qu’une autre installée dans un grand centre urbain comptant sur les centres de soins spécialisés en cancérologie. Les frais de transport seraient notamment plus élevés. Sans parler de l’hébergement.

«Et il y a la question des proches aidants, qui subissent aussi les conséquences financières. Ils doivent payer des choses pour soutenir leurs proches, s’absenter du travail. Nous devons les inclure dans la discussion». — David Raynaud

L’action politique

Face au fardeau, la SCC va de recommandations qui, selon elle, faciliterait la qualité de vie «de plus de 1,5 million de personnes ayant été ou étant atteintes de cancer au Canada».

Au Québec, on estime que 59 500 personnes ont reçu un diagnostic de cancer et que 22 500 en sont décédées en 2023. Des statistiques qui devraient augmenter avec les années et, entre autres, avec le vieillissement de la population.

En somme, la SCC recommande la mise en œuvre d’un programme national d’assurance médicaments, l’élargissement de l’accessibilité du crédit d’impôt pour les proches aidants et la collaboration avec les provinces et les territoires afin de réduire la panoplie de coûts que doivent assumer les patients.

Cela inclut, notamment, les frais de laboratoire, les dispositifs médicaux, le versement d’une quote-part dans le cadre des régimes d’assurance médicaments et les frais de transport liés aux raisons médicales.

Le mot d’ordre est l’effort collectif. La SCC demande le soutien de la population en signant une lettre qui sera transmise au gouvernement fédéral.

«Il est important que les différents paliers de gouvernement se penchent ensemble sur la question. Avant tout, on souhaite que les gens touchés par le cancer s’occupent d’eux sans se soucier de leur état économique». — David Raynaud

Un soutien essentiel

Fait important: la SCC offre des programmes et des services qui orientent vers les soins appropriés sans que cela entraîne des difficultés financières.

Il est notamment question du Fonds pour le transport aux traitements, une aide financière pour couvrir certains frais liés au déplacement vers les centres de traitements. Une maison d’hébergement accueille aussi les personnes recevant des soins. Et l’organisme offre des prothèses et des accessoires sans frais pour les gens qui le désirent.

En outre, il existe un programme d’aide en santé mentale, un endroit sûr pour partager les expériences et recevoir du soutien. Il existe aussi un répertoire des services à la communauté afin de dénicher le bon soutien dans sa localité, notamment financier.

Pour obtenir de l’information et du soutien, consultez cancer.ca ou appelez au 1 888 939-3333.