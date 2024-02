Avez-vous consulté votre Carnet santé Québec?

Près de six millions de Québécois ne sont pas encore inscrits au Carnet santé. (Maxime Picard/La Tribune)

Cette fenêtre sur une partie de notre dossier médical est rendue possible grâce au Carnet santé Québec, une plateforme web mise en service par le gouvernement du Québec, il y a un peu plus de cinq ans. En plus d’y obtenir ses résultats d’examens, le patient peut prendre rendez-vous en ligne dans certaines cliniques médicales ou avoir accès à sa liste de médicaments. Il peut même savoir combien d’argent chaque médecin payé à l’acte a reçu lors de sa consultation.

Attention aux «résultats anormaux»

L’objectif du Carnet santé est d’encourager «l’autonomie et l’engagement des citoyens» en leur permettant d’accéder à leurs informations de santé. Les médecins reçoivent les résultats des tests 30 jours avant qu’ils n’apparaissent dans le Carnet santé numérique, si bien qu’ils bénéficient donc d’un mois pour parler à leurs patients de vive voix, s’ils le jugent nécessaire.

Un médecin de famille de la région de Sherbrooke constate que le Carnet santé Québec crée beaucoup d’inquiétudes chez certains patients.

Les résultats des prises de sang sont la principale source de stress, parce que le système analyse les résultats selon des données très standards.

«Les résultats “anormaux“ sont indiqués en rouge dans les rapports. Mais ça ne veut pas dire que les résultats sont réellement anormaux, quand on les interprète dans le contexte d’une personne avec son histoire médicale», insiste le Dr François Roy, qui reçoit fréquemment des appels de patients inquiets.

Les résultats des tests sanguins anormaux apparaissent en rouge, même lorsqu'un médecin juge que le résultat est parfaitement normal en fonction de plusieurs paramètres. (Capture d'écran)

Professeur de psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Frédéric Langlois s’intéresse aux troubles anxieux et à l’intolérance à l’incertitude. Il constate que cet outil peut être une source de «déclencheurs d’inquiétudes supplémentaires» pour les personnes qui sont anxieuses face à la maladie.

«Une personne qui n’a pas cette tendance pourrait tirer des avantages pratiques à avoir accès à ses informations médicales», dit-il.

«Dans les cas les plus sévères d’anxiété face à la maladie, des patients pourraient aussi tenter d’avoir de multiples avis médicaux pour être rassurés», ajoute le professeur.

Cet avertissement s'affiche chaque fois qu'un usager consulte l'un de ses résultats d'examen dans son Carnet santé Québec.

Un service encore peu connu

Le Carnet santé est encore peu connu. Lors du lancement de cette solution, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) souhaitait que 5 % de la population s’y inscrive avant le 31 décembre 2018. Une fois cet objectif atteint, aucune cible d’inscriptions n’a été établie pour la suite.

Le fait que seulement 20 % des Québécois se soient inscrits au Carnet santé, cinq ans après son lancement, ne surprend pas outre mesure Justin Lawaree, spécialiste en nouvelles technologies dans l’administration publique et professeur adjoint à l’École nationale d’administration publique.

«Au Québec, une personne sur quatre n’a pas la compétence ni la littéracie pour accéder et bénéficier de services en ligne», dit-il.

«Si on change les modalités pour accéder à un service ou si on fait un virage numérique, il faut aussi en informer les usagers, puis les former avec des tutoriels, par exemple. C’est essentiel», insiste-t-il.

Comment s’inscrire ?

Les Québécois qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire en se rendant sur le site carnetsante.gouv.qc.ca .

Le Carnet santé Québec permet de visualiser plusieurs données sur son état de santé et d'utiliser certains services.

Première étape : demander un code de sécurité, qui arrivera par la poste, environ deux semaines plus tard.

Une fois le code reçu, l’inscription pourra se conclure rapidement sur Carnet santé Québec. Les informations médicales seront ensuite disponibles sans plus attendre.