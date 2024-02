La «pointe de l’iceberg» pour la coqueluche en Estrie, selon la santé publique

Il y aurait plus de cas de coqueluches dans les écoles estriennes que ceux qui sont recensés, selon la santé publique. (123RF)

Une dizaine d’écoles secondaires et primaires des régions sherbrookoise et magogoise sont aux prises avec des cas de coqueluche. La santé publique de l’Estrie a recensé, entre le 3 décembre 2023 et le 28 janvier 2024, 52 cas de cette maladie respiratoire. La moyenne régionale annuelle est d’une douzaine de cas.

«On pense qu’on a juste eu la pointe de l’iceberg. On pense qu’il y a plus de cas qui ne sont ni diagnostiqués ni rapportés à la santé publique», indique la Dre Samson.

Pour le moment, la santé publique n’a pas identifié la cause de cette arrivée remarquée de la coqueluche dans différentes écoles de l’Estrie. Isabelle Samson mentionne néanmoins qu’il s’agit d’une maladie qui peut durer longtemps et qui, du même coup, se transmet facilement. Les écoles deviennent donc un terrain fertile pour la propagation de la bactérie causant la coqueluche.

Il n’est toutefois pas question de recommander des mesures à mettre en place dans les écoles pour endiguer la transmission de la maladie, selon la Dre Samson.

«Ce qu’on veut, c’est que ça s’éteigne graduellement avec les gens qui se font traiter et les autres qui font attention en portant un masque ou en se lavant bien les mains», note-t-elle.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS conseille d’ailleurs aux gens qui auraient des symptômes de coqueluche qui s’aggravent de consulter leur médecin de famille ou de contacter le 811. Un traitement antibiotique peut être nécessaire.

Les symptômes peuvent s’étirer sur dix semaines et peuvent inclure l’écoulement nasal, des quintes de toux, des vomissements ou de la faible fièvre, notamment.

La Dre Isabelle Samson, directrice de la santé publique en Estrie. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Dangereux pour les poupons

Isabelle Samson souligne que les personnes atteintes de la coqueluche devraient prendre des mesures de protection, comme le port du masque, notamment pour empêcher la propagation aux populations vulnérables à cette maladie, soit les poupons et les femmes enceintes.

«C’est absolument dangereux pour les tout-petits. C’est une maladie dangereuse dans la première année de vie : la majorité des poupons seront hospitalisés dans la première année de vie s’ils ont la coqueluche. Dans les trois premiers mois de vie, la coqueluche mène presque toujours aux soins intensifs. On ne veut pas que ça se rende jusqu’à eux», tranche-t-elle.

«Pour nos jeunes du secondaire, continue la Dre Samson, on ne souhaite pas que ça se propage non plus, mais ce n’est pas dangereux.»

Elle recommande donc la vaccination chez les poupons, même si le vaccin devient effectif après un certain délai, et chez les femmes enceintes, chez qui une coqueluche pourrait avoir des impacts négatifs sur le développement de l’enfant à naître.