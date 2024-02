Centre jeunesse: le CIUSSS veut ouvrir six unités hors de Val-du-Lac

Le CIUSSS a reçu dernièrement un rapport préliminaire sur les projections de l’évolution de la clientèle susceptibles d’avoir recours aux services d’un centre de réadaptation jeunesse en région dans les 15 prochaines années. Celui-ci montre que les besoins seront croissants durant cette période de temps.

Si les conclusions de ce rapport préliminaire doivent être confirmées dans un rapport final, la directrice du programme jeunesse au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Geneviève Chabot, confirme d’ores et déjà que le plan est de créer six autres unités permanentes.

«C’est sûr qu’on n’a pas les données finales, mais selon les projections ça ressemble à développer quatre unités à Sherbrooke [...] et deux unités à Granby», indique-t-elle.

À ces unités s’ajouteront des centres de stabilisation de 4 lits à Sherbrooke et Granby. Une unité compte entre dix et douze jeunes qui y habitent.

Pour celles que le CIUSSS veut ouvrir à Sherbrooke, Mme Chabot souligne que l’ancien couvent situé au 605 rue Bowen Sud, tout juste devant l’Hôtel-Dieu, pourrait être un lieu intéressant pour accueillir des unités d’hébergement.

Le bâtiment est en effet utilisé depuis mai dernier par Val-du-Lac pour recevoir des jeunes en difficulté, car le centre est en surcapacité. Une quatrième unité de débordement ouvrira d’ailleurs prochainement sur le site de la rue Bowen.

«On doit absorber 13 lits du CISSS de la Montérégie-Est d’ici le premier avril de cette année. C’était prévu dans les prochaines semaines, mais on a dû devancer, car on a eu une demande plus grande pour certains jeunes», explique Mme Chabot.

Le CIUSSS avait déjà accueilli 13 lits du CISSS de la Montérégie-Est l’an dernier et devra en recevoir 13 autres au plus tard en avril 2026.

À noter qu’en plus des unités qu’il souhaite développer, le CIUSSS veut aussi mettre en place plus de foyers de groupe, soit un espace qui facilite la transition des jeunes qui s’apprêtent à sortir du centre jeunesse.

L'ancien couvent de la rue Bowen pourrait servir pour la création des nouvelles unités à Sherbrooke. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Toujours aussi sous pression

Lors de l’ouverture de la première unité de débordement sur la rue Bowen en mai dernier, Geneviève Chabot évoquait que les niveaux de surcapacité atteints à Val-du-Lac étaient «sans précédent».

Aujourd’hui, elle estime que le taux de surcapacité est semblable à l’an dernier, notamment en raison du rapatriement de lits de la Montérégie-Est. Or, le problème avec ces lits en plus est le manque d’espace pour les placer, reconnaît Mme Chabot. C’est d’ailleurs en partie ce qui pousse le CIUSSS à aller de l’avant avec l’ouverture de nouvelles unités.

Cette problématique est d’ailleurs similaire à ce qui est vécu dans d’autres régions du Québec, estime-t-elle.

«Pour les taux d’occupation, ce qui ressort dans la province et ici, c’est qu’on a une demande sans précédent chez les filles. Pour ce groupe, le taux d’occupation tourne autour de 200%», image Mme Chabot.

Selon elle, la santé mentale plus précaire des jeunes et l’exposition aux réseaux sociaux peuvent expliquer en partie ce phénomène «multifactoriel» et «particulier».

Geneviève Chabot, directrice du programme jeunesse au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Et la main-d’œuvre?

Est-ce que l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre refroidira les ardeurs du CIUSSS dans sa volonté de créer de nouvelles unités d’hébergement jeunesse?

«Dans les missions d’hébergement comme ça, c’est sûr que ça prend des gens qui vont soutenir les besoins des jeunes hébergés. [...] Ça fait partie des enjeux», mentionne Geneviève Chabot, qui admet qu’il y a plusieurs postes à découvert à Val-du-Lac.

«Forcément, ajoute-t-elle, avec une telle croissance [imposée par les transferts de la Montérégie], ça fait ressortir les besoins en ressources humaines.»

Mme Chabot espère toutefois que l’échéancier 2026 pour l’accueil des 13 derniers lits de la Montérégie-Est permettra au CIUSSS de stabiliser sa situation de main-d’œuvre pour le programme jeunesse et de revoir certaines façons de faire pour assurer une optimisation de l’utilisation des ressources humaines dans ce secteur.